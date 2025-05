Kaczyński odpowiada Tuskowi, że też "ma mdłości"

Kaczyński odpowiada Tuskowi. "Ja mdłości mam z innych powodów" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Ja mdłości mam z zupełnie innych powodów, jak na wspomnienie, kto jest dzisiaj polskim premierem. To mi się zdarza - powiedział w piątek w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany o słowa Donalda Tuska. Zapewnił też, że ufa Karolowi Nawrockiemu.

Interia podała, że Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta i szef IPN podpisał w 2021 roku zobowiązanie do dożywotniej opieki nad starszym panem Jerzym. Jak wynika z dokumentu, do którego dotarł portal, Nawrocki miał zapewnić mu mieszkanie, jedzenie, opiekę w chorobie oraz pokryć koszty pogrzebu. Choć na piśmie deklarował wsparcie, sam przyznał, że od ubiegłego roku nie miał z panem Jerzym kontaktu.

Premier Donald Tusk pytany o to, ocenił, że osoby takie jak popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki nie powinny pełnić urzędu prezesa IPN, ani ubiegać się o prezydenturę. - Prawda się go nie trzyma - stwierdził. - Nie będę tego więcej komentował. Szczerze powiedziawszy, każdego dnia każda nowa informacja przyprawia mnie o mdłości - powiedział Tusk.

Dowiedz się więcej: Tusk przyprawiony o mdłości

Kaczyński: ja mdłości mam z innych powodów

Do słów premiera odniósł się niedługo później prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Proszę państwa, ja mdłości to mam z zupełnie innych powodów, jak na wspomnienie, kto jest dzisiaj polskim premierem. To mi się zdarza - powiedział Kaczyński. - Ja jestem pod tym względem odporny, bo już tyle lat jestem w Sejmie, przedtem w Senacie, że naprawdę jestem bardzo odporny - dodał.

Odnosząc się do sprawy mieszkania Karola Nawrockiego i medialnych doniesień w tej sprawie, stwierdził, że "to są wszystko próby zmiany biegu historii, poprzez działanie o haniebnym charakterze". - Już nie mówiąc o tym, że w tym wszystkim biorą wyraźnie udział służby specjalne - dodał.

Dowiedz się więcej: Tak PiS ma instruować posłów w sprawie Nawrockiego

Pytany przez dziennikarzy, czy ufa w tej sprawie Karolowi Nawrockiemu, odparł, że tak. - I ufam, że wybór pana Trzaskowskiego, to znaczy nie tyle ufam, co wiem, będzie dla Polski straszliwym nieszczęściem, bo to będzie wybór na prezydenta kogoś, kto prezentuje tą samą linię, co obecny premier, to znaczy linię zewnętrzną, nie polską - mówił Kaczyński.

Pytany, czy spodziewał się, że na ostatniej prostej kampanii kandydat PiS napotka takie przeszkody, Kaczyński odparł, że "pojawiają się poważne badania wskazujące na zwycięstwo Nawrockiego". - To będzie szaleństwo jeszcze większe - stwierdził. Dopytywany, co to za badania, odparł, że "amerykańskie".