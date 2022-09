Adam Bielan: nie chcę wymieniać publicznie nazwiska osoby, o którą chodziło Kaczyńskiemu w Mielcu

Nie chcę wymieniać nazwiska publicznie. Domyślam się, o kogo mogło chodzić - powiedział w poniedziałkowej "Rozmowie Piaseckiego" europoseł Adam Bielan, odnosząc się do wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ze spotkania z sympatykami partii w Mielcu. Kaczyński mówił o "karaniu naszych ludzi tak ostro, że nawet w jednym wypadku to kosztowało tego człowieka życie".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński opowiadał w niedzielę na spotkaniu w Mielcu, że wchodząc na nie, słyszał słowa "złodzieje, złodzieje". - Kto pozwolił na okradanie Polski na dziesiątki, setki miliardów złotych? Kto? Tamci - mówił. Dodał, że w PiS "karzemy naszych ludzi". - My karzemy tak ostro, że nawet w jednym wypadku to kosztowało tego człowieka życie . Nie będę tutaj wymieniał nazwiska, ale tak było - powiedział.

Bielan: nie chcę wymieniać nazwiska publicznie

- Nie mówił na pewno niczego złego, bo już widziałem jakieś piętrowe teorie. Prezes ma to do siebie, że mówi bardzo często szczerze i otwarcie na różne tematy, a później internauci, szczególnie nam nieprzychylni, dopisują do tego intencje, których nie miał - dodał prezes Partii Republikańskiej.

Stanisław Kogut zmarł w 2020 roku

Stanisław Kogut zmarł w październiku 2020 roku. Informowano, że zmarł on w szpitalu w Gorlicach, w którym przebywał w związku z zakażeniem koronawirusem. Polityk odszedł z partii po tym, jak pod koniec stycznia 2018 roku usłyszał prokuratorskie zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych. Nie przyznał się do winy. Po zarzutach Senat nie zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie go, o co wnioskowała prokuratura. Został wówczas senatorem niezrzeszonym. W wyborach w 2019 roku nie udało mu się wywalczyć reelekcji. W styczniu 2020 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego senatora. Było to związane ze śledztwem dotyczącym wielomilionowych łapówek, prowadzonym przez agentów z krakowskiej delegatury CBA.