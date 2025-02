Przyłębska odebrała 74 tysiące złotych ekwiwalentu za urlop. Sama krytykowała takie praktyki

37 dni urlopu

Przyłębska wcześniej krytykowała innych sędziów za kumulowanie urlopów, co skutkowało koniecznością wypłacania ekwiwalentów. Zapowiadała, że swój urlop planuje wykorzystać w całości. Była prezes wysłała też na przymusowy urlop, co tłumaczyła właśnie koniecznością wypłacania później ekwiwalentów, między innymi wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego profesora Stanisława Biernata w 2017 roku.

Jak pisze "Wyborcza", w zeszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę, która wykazała, że zaległości urlopowe za lata 2020-2023 miało 14 z 15 orzekających w Trybunale osób, a sięgały one od 31 do 128 dni. Przyłębska w tym czasie zebrała 56 takich niewykorzystanych dni, jak podał PIP, nie odebrała w ogóle urlopu za 2023 rok. PIP nakazała wtedy udzielić sędziom zaległych urlopów , a Przyłębska zapewniała w kwietniu zeszłego roku, że zamierzają wszyscy wykorzystać urlop w całości przed końcem kadencji.

Mniej wyroków

Dodatkowo, jak pisaliśmy w Konkret24 , w Trybunale Konstytucyjnym za kadencji Przyłębskiej we wszystkich sprawach zgłoszonych do TK zapadło prawie o połowę mniej wyroków niż za prezesury Andrzeja Rzeplińskiego. Publikowaliśmy stan na koniec 2023 roku.

Zmalała również liczba spraw wniesionych do TK - co powinno raczej wpływać na usprawnienie jego pracy, a tak się nie stało. Od 2017 do 2022 roku liczba wyroków spadała: z zaledwie 36 do 14. Było to najmniej od 20 lat. W 2023 roku TK wydał 22 wyroki.