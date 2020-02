Przyłębska nie stawiła się w Senacie. "Brak pewnych standardów"

Przyłębska: styl debaty narusza niejednokrotnie nie tylko rudymenty prawa, ale także kanon kultury rozmowy

"Z przykrością stwierdzam, że doświadczenia ostatnich lat pokazały, iż publiczną rzeczową merytoryczną dyskusję nad orzecznictwem Trybunału, również z udziałem przedstawicieli władzy ustawodawczej, zastępują często niemające precedensu ataki na TK oraz sędziów Trybunału. Dopuszcza się do deprecjonowania pozycji ustrojowej TK, kwestionuje status prawny sędziów Trybunału" - napisała w piśmie do marszałka Tomasza Grodzkiego prezes Julia Przyłębska. W jej ocenie "styl debaty narusza niejednokrotnie nie tylko rudymenty prawa, ale także kanon kultury rozmowy".

"Niniejsze pismo niech będzie także przyczynkiem do refleksji nad stylem i jakością debaty publicznej, jaka toczy się obecnie nad wieloma zagadnieniami polskiego systemu prawnego" - podkreśliła jednocześnie.

Kwiatkowski: nieobecność prezes TK to brak pewnych standardów i deprecjonowanie Senatu

W związku z nieobecnością Przyłębskiej posiedzenie senackiej komisji odwołano. Sytuację skomentował przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski (Koło Senatorów Niezależnych). Przyznał, że ta sytuacja go zaskoczyła. - Wczoraj w późnych godzinach popołudniowych dowiedziałem się o tym, że prezes Trybunału Konstytucyjnego na uzgodnioną z nią godzinę jednak się nie stawi, a sekretariat komisji uzgadniał ten termin pasujący pani prezes przez ostatnich kilka tygodni - powiedział.

- Istnieje coś takiego, jak dobry obyczaj. Wszyscy prezesi Trybunału Konstytucyjnego zawsze osobiście przedstawiali to sprawozdanie, więc jest zaskoczenie i zasmucenie, bo można to odebrać jako jednak brak pewnych standardów i deprecjonowanie Senatu ze strony prezes Trybunału Konstytucyjnego - ocenił Kwiatkowski.

Jak dodał - odnosząc się do powodów nieobecności prezes TK przedstawionych w jej piśmie - nie wie, co prezes Przyłębska miała na myśli. - Jesteśmy dopiero co po ukonstytuowaniu się nowego Senatu i mogę powiedzieć - jako zapraszający, bo sprawozdanie jest zawsze na komisji ustawodawczej - że na posiedzeniach tej komisji zawsze jest utrzymany najwyższy standard, kultura dialogu i wysłuchiwanie drugiej strony - zapewnił Kwiatkowski.