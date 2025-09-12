Wybrano nową przewodniczącą komisji ds.pedofilii 

Karolina Bućko o głównych celach jej działania w komisji ds. pedofilii Źródło: TVN24

Za powołaniem Joanny Napierały na funkcję przewodniczącej Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 zagłosowało 233 posłów, 199 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Członkinią komisji Napierała jest od czerwca 2024 roku. W ostatnim czasie była jej wiceprzewodniczącą, odpowiadała za nadzór nad Departamentem Postępowań Indywidualnych.

- Jej praca na rzecz komisji spotyka się z uznaniem zarówno członków i członkiń, jak i pracowników urzędu. Pani mecenas specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym, rodzinnym oraz gospodarczym. Jako adwokatka reprezentowała zarówno ofiary, jak i oskarżonych, co daje jej szeroką perspektywę i głębokie zrozumienie mechanizmu wymiaru sprawiedliwości. Jej aktywność wykracza poza działalność zawodową - powiedziała o kandydatce wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska (KO).

- Posiada więc nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale również empatię i poczucie misji, które są niezbędne, aby przewodzić tak wymagającej instytucji - dodała.

Napierała zastąpi na stanowisku Karolinę Bućko, która w ubiegłym tygodniu złożyła rezygnację ze swojej funkcji. Adwokatka pełniła obowiązki przewodniczącej od grudnia 2023 roku. Jej kandydaturę zgłosili wówczas posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi (Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego).

