Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Joanna Mucha zamierza wystartować w wyborach na przewodniczącą Polski 2050

Joanna Mucha
Mucha: nie mówię o tym, że moim celem jest wygranie wyborów, jeśli w nich wystartuję
Źródło: TVN24
Każdy dzień, każde doświadczenie, przygotowało mnie do tego, żeby dzisiaj powiedzieć, że wystartuję na przewodniczącą partii Polska 2050 - oświadczyła w środę posłanka Joanna Mucha. Wybory partyjne odbędą się w styczniu. Szymon Hołownia nie będzie się ubiegać o reelekcję.

O swojej kandydaturze posłanka Joanna Mucha poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na nagraniu powiedziała między innymi, że ogłoszenie startu to moment, do którego przygotowywała się przez całe dorosłe życie. Wymieniła w tym kontekście studia z zarządzania i doświadczenie sprzed ponad dekady, gdy jako minister sportu brała udział w organizacji piłkarskiego turnieju Euro 2012.

- To wszystko, każdy dzień, każde doświadczenie, przygotowało mnie do tego, żeby dzisiaj powiedzieć, że wystartuję na przewodniczącą partii Polska 2050. Nie tylko wystartuję, ale chcę wygrać te wybory. Chcę wygrać je dla nas, dla Polski 2050. Przywrócić nam nasze miejsce na scenie politycznej, bo jesteśmy tam potrzebni. Ale chcę też doprowadzić do tego, żebyśmy dzięki nam, dzięki Polsce 2050, wygrali wybory w 2027 roku jako koalicja demokratyczna - powiedziała Joanna Mucha.

Mucha: wiem, jak zrobić, żeby odzyskać poparcie dla partii

Dopytywana przez PAP polityczka powiedziała, że chciałaby, aby Polska 2050 osiągnęła w 2027 roku "przynamniej tak dobry wynik", jak dwa lata temu. Wówczas partia, startująca wraz z PSL-em jako koalicyjny komitet Trzecia Droga, zyskała 14,4 procent głosów. Mucha twierdzi, że "wie, jak to zrobić".

Obecnie sondaże wskazują, że startująca samodzielnie Polska 2050 znalazłaby się pod progiem wyborczym. W najnowszym sondażu IBRIS dla "Rzeczpospolitej" Polska 2050 uzyskała 1,3 procent poparcia, a PSL - 4,1 procent.

- Ja kocham wyzwania i to wyzwanie na pewno nie jest łatwe - powiedziała posłanka. - Myślę, że my jesteśmy po prostu na scenie politycznej bardzo potrzebni. Myślę, że mamy i ludzi, i ekspertów, i program, który na tej scenie politycznej jest po prostu bardzo potrzebny. Jest po prostu miejsce dla tego programu. Myślę, że też wśród ludzi, wśród elektoratu, jest zapotrzebowanie na taką partię jak my, jaką my byliśmy jako oferta polityczna te dwa lata temu. Dzisiaj trzeba wrócić do tych korzeni, dzisiaj trzeba wrócić do tych pomysłów i na nowo je przedstawić, i przekonać do tego, że będziemy skupieni wyłącznie na ich realizacji - dodała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szymon Hołownia
"Wielu ludzi ma pretensje do Hołowni"
22 0730 piasek cl-0004
"Herbata nie staje się słodsza od samego mieszania". Schetyna o połączeniu partii
Szymon Hołownia na konferencji Polski 2050 w Sejmie
Co się dzieje w Polsce 2050? "Jest mi tak po ludzku trochę przykro"
Marcin Złotkowski

Hołownia odchodzi, przymierzają się inni

Na początku października o zamiarze startu w wyborach na przewodniczącego Polski 2050 poinformował poseł Ryszard Petru.

Możliwości startu w wyborach na przewodniczącego ugrupowania w rozmowie z dziennikarzami nie wykluczyła też ministra klimatu i środowiska, obecna wiceszefowa Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. - Nie podjęłam jeszcze takiej decyzji. Natomiast nie wykluczam takiej ewentualności - mówiła ministra.

Wśród osób wymienianych jako możliwy następca Hołowni jest także ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września przekazał, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Dwa dni później poinformował, że aplikuje na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szymon Hołownia w Sejmie
Szanse Szymona Hołowni "znacząco wzrosły"
TUSK
Pełczyńska-Nałęcz wicepremierem? Tusk: znam priorytety
Joanna Mucha
Powalczy o władzę w partii? Mucha o "drugim okrążeniu" Polski 2050

Autorka/Autor: fil/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Polska 2050Szymon HołowniaJoanna MuchaKoalicja 15 październikaTrzecia DrogaPolskie Stronnictwo Ludowe
Czytaj także:
imageTitle
Transparent tuż obok Koloseum. Uderzyli w reprezentanta Polski
Najnowsze
pap WARSZAWA SEJM KOMISJA ŚLEDCZA DS. AFERY WIZOWEJ
"Droga do odzyskania tego jest bardzo trudna". Szef KOWR o działkach kupionych przez Daniela Obajtka
BIZNES
Nietypowe nagranie premiera Donalda Tuska
Tusk: niezły ten żurek. Odpowiada Żurek 
Polska
Krzysztof Lach
Poszukiwany w sprawie znęcania się i zgwałcenia
Kraków
Luwr
Zatrzymani w sprawie kradzieży w Luwrze częściowo przyznali się do winy 
Świat
imageTitle
Skandal w derbach. Na stadionie pojawił się ogień
EUROSPORT
Mieszkańcy Haiti odczuwają skutki zbliżającego się huraganu
25 osób nie żyje. Żywioł nie oszczędził także tego kraju
METEO
Wisła w Warszawie z repliki Szkuty Oskar Kolberg
Co się wydarzyło? Zanieczyszczenie Wisły wzrosło w październiku pięciokrotnie
WARSZAWA
Helikopter rozbił się w Himalajach
Rozbił się helikopter, który leciał na pomoc uwięzionym turystom
METEO
Elżbieta Witek
Nowe zadanie dla byłej marszałek
Polska
Awaria wodociągowa na Bielanach (zdj. ilustracyjne)
Koparka uszkodziła główny wodociąg w mieście
Poznań
Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki.
Pogoda na 1 i 2 listopada. Komu będzie bardzo ciepło, a kto będzie potrzebował parasola
METEO
Kierowcy dwóch autobusów zatrzymali pijanego kierowcę
Autobusami zablokowali pijanego kierowcę. Nagranie
Trójmiasto
imageTitle
Koniec kariery? Krychowiak w kadrze na mecz
EUROSPORT
Rosyjski Pancyr S-2 w obwodzie ługańskim, styczeń 2023
Ataki na Krymie i w Rosji. Celem rafinerie, cenna broń i oficer sił specjalnych
Świat
Żołnierze USA w Polsce
Grupa Bojowa wraca do domu. "Ta korekta nie zmieni sytuacji bezpieczeństwa w Europie"
Świat
shutterstock_2230435805
"Musimy zrozumieć, co czuje człowiek, który chce odebrać sobie życie"
Piotr Wójcik
Szymon Hołownia
Kiedy Sejm zajmie się immunitetem Ziobry? Hołownia odpowiada
Polska
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Przewodniczący rady miasta zatrzymany przez CBA
Katowice
detroit general motors shutterstock_2387047647
Wielki producent szykuje zwolnienia
BIZNES
shutterstock_1901254039
Niedobory witaminy C i D mogą skutkować infekcją. Jak chronić się przed infekcją?
Anna Bielecka
imageTitle
Stoch nie może doczekać się igrzysk. "Podniosła chwila"
EUROSPORT
orlen logo shutterstock_2382786901
Nagła czystka w radzie nadzorczej Orlenu. Kim jest nowy przewodniczący?
BIZNES
Warszawa, 08.05.2025. Podejrzany o zabójstwo pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego wyprowadzany po zakończeniu przesłuchania z siedziby Prokuratury
Koniec obserwacji. Podejrzany o brutalne zabójstwo na uniwersytecie trafi do aresztu
WARSZAWA
imageTitle
Odmówiono jej startu w wyborach. Odpowiada pozwem
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro
Teraz Kaczyński broni Ziobry. Dwa lata temu wydatki z Funduszu Sprawiedliwości "irytowały" PiS 
Polska
Nowy Sącz
Prezydent zawieszony. Premier wyznaczy osobę, która tymczasowo pokieruje miastem
Kraków
50 min
pc
Słowa, których nie wolno lekceważyć. Jak reagować, gdy ktoś jest na granicy wytrzymałości
Debata TVN24+
eu-pl
"Bruksela będzie zamykać nasze konta?". Czym zajmuje się unijny urząd
Zuzanna Karczewska
Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa
Polski ksiądz na Kubie: przez okno widzę obalone słupy elektryczne
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica