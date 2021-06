Brudziński pisał, że nie będzie się "tłumaczył popaprańcom". Teraz przeprasza mieszkańców Szczecina

Europoseł PiS Joachim Brudziński odniósł się w sobotę na Twitterze do wpisów, że nie będzie się tłumaczył "hołocie i popaprańcom" w sprawie budowy promów w stoczni w Szczecinie. "Przepraszam wszystkich mieszkańców Szczecina, którzy te mocne i emocjonalne słowa odebrali jako wyraz buty, arogancji czy pychy" - napisał polityk.

"Rozmawiałem dzisiaj z dziennikarką jednej ze szczecińskich redakcji, powiedziała mi, że chociaż wiedziała, że słowa, iż nie będę tłumaczył się popaprańcom, kieruję do opozycji, to jednak jako szczecinianka poczuła się tymi słowami mocno urażona. Dlatego przepraszam wszystkich mieszkańców Szczecina, którzy te mocne i emocjonalne słowa odebrali jako wyraz buty, arogancji czy pychy. Moje emocje są o tyle szczere, że zarówno ja, jak i moi koledzy parlamentarzyści od 2015 roku staramy się robić wszystko, aby wzmacniać nasz Szczecin" - napisał w sobotę na Twitterze europoseł Joachim Brudziński.

Brudziński w niedzielę: nie mam zamiaru przepraszać za wiarę i tłumaczyć się popaprańcom

Brudziński odniósł się na Twitterze do dyskusji, do której doszło na tym portalu w ubiegłą niedzielę. Sprowokował ją dziennikarz RMF FM Paweł Żuchowski, który skomentował zdjęcia zamieszczone przez byłego wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. Przedstawiają one uroczystość położenia stępki, czyli pierwszego elementu kadłuba promu w czerwcu 2017 roku, a także aktualny stan pochylni w stoczni w Szczecinie.