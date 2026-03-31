Polska

Jest wniosek o uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu

Na jakie działania CBA szły publiczne pieniądze?
Źródło: Superwizjer
Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS Mariusza Kamińskiego. Chodzi o jego działalność jako szefa CBA.

Prokuratura Regionalna w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia w latach 2007-2009 uprawnień służbowych przez ówczesnego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego poprzez wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych bez podstawy faktycznej i prawnej.

Śledztwo zostało wszczęte 26 kwietnia 2010 roku na podstawie pisemnego zawiadomienia o przestępstwie złożonego przez kolejnego szefa CBA Pawła Wojtunika.

Trzeci prokurator sprawdza Kamińskiego i Wąsika. Śledztwo przedłużone
Maciej Duda, Łukasz Ruciński

Podejrzenie popełnienia dwóch przestępstw

Jak przekazano w komunikacie, w toku postępowania uzyskano materiał dowodowy uzasadniający dostatecznie podejrzenie popełnienia dwóch przestępstw przez byłego szefa CBA, obecnie europosła Mariusza Kamińskiego.

Pociągnięcie europosła do odpowiedzialności karnej możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

W związku z tym prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał we wtorek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu Kamińskiego.

Mariusz Kamiński
Źródło: Leszek Szymański/PAP

Jak czytamy, wniósł w nim o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła do odpowiedzialności karnej w zakresie dwóch czynów zabronionych: przekroczenia uprawnień w okresie od czerwca 2007 roku do października 2009 roku poprzez inicjowanie i zatwierdzanie czynności operacyjnych, w tym kontroli operacyjnych, mimo braku podstaw faktycznych i prawnych oraz przekroczenia uprawnień w dniu 15 lipca 2009 roku, polegającego na zarządzeniu czynności operacyjnych w postaci niejawnego nabycia nieruchomości w Kazimierzu Dolnym, pomimo braku ustawowych przesłanek do ich zastosowania.

Wraca sprawa "willi Kwaśniewskich". Śledztwo w sprawie poleceń, jakie wydawali Kamiński i Wąsik
Łukasz Ruciński, Maciej Duda

Pierwszy z zarzutów dotyczy w szczególności polecenia podległym funkcjonariuszom CBA prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych o kryptonimie "Krystyna", wydawania w trybie niecierpiącym zwłoki zarządzenia o kontroli operacyjnej oraz kierowania do prokuratora generalnego wniosków o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej.

"W uzasadnieniach wskazywał, iż zaistniały przesłanki w postaci uprawdopodobnienia zaistnienia przestępstw z art. 299 k.k. lub przestępstw skarbowych, co nie znajdowało potwierdzenia w materiale dowodowym" - czytamy.

Dodano, że działania "były realizowane w wykonaniu z góry powziętego zamiaru skierowania postępowania karnego przeciwko Jolancie i Aleksandrowi Kwaśniewskim", którzy są pokrzywdzonymi w postępowaniu.

"Zarzut obejmuje łącznie 32 wnioski lub zarządzenia dotyczące kontroli operacyjnej, z czego w 20 przypadkach kontrola została przeprowadzona, w 11 przypadkach Prokurator Generalny odmówił zgody, natomiast w jednym przypadku, mimo uzyskania zgody, kontrola nie została ostatecznie zarządzona z przyczyn formalnych" - podała Prokuratura Krajowa.

Sprawa "willi Kwaśniewskich"

Według PK, czynności operacyjno-rozpoznawcze koncentrowały się przede wszystkim na Marii J., która była znajomą Jolanty Kwaśniewskiej i do września 2007 roku właścicielką domu w Kazimierzu Dolnym oraz na jej rodzinie.

W komunikacie podkreślono, że kierowane przez Mariusza Kamińskiego CBA przyjęło tezę, że w rzeczywistości właścicielami domu byli Kwaśniewscy, przy czym ta teza "nigdy nie została w żadnym stopniu uprawdopodobniona".

We wrześniu 2007 roku Maria J. sprzedała dom w Kazimierzu Dolnym na rzecz państwa M. Jak opisuje prokuratura, w celu potwierdzenia założonej przez CBA tezy, że właścicielami domu są Kwaśniewscy, Kamiński "zatwierdził i wdrożył kombinację operacyjną przewidującą działanie funkcjonariusza pod przykryciem". Polegała na nawiązaniu przez niego relacji z Janem J. i Marią J., zdobyciu ich zaufania, a następnie doprowadzeniu do sprzedaży nieruchomości przez Marka M.

PK przekazała, że 15 lipca 2009 roku Kamiński wystąpił do prokuratora generalnego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zarządzenie zastosowania "na okres dwóch miesięcy czynności polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia domu w Kazimierzu Dolnym, stanowiącego własność Marka M". "We wniosku wskazał nieprawdziwe informacje, jakoby zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa określonego w art. 299 k.k. oraz przestępstw karnoskarbowych" - dodała.

29 lipca 2009 roku, jak podała PK, działający pod przykryciem funkcjonariusz CBA nabył nieruchomość za 1 600 000 złotych. "Rzeczywisty cel operacji, polegający na uzyskaniu dowodów, iż właścicielami domu są państwo Kwaśniewscy, nie został osiągnięty" - przekazała prokuratura.

Zaznaczyła, że zgodnie z art. 19 ustawy o CBA czynności operacyjno-rozpoznawcze mogą polegać na dokonaniu w sposób niejawny nabycia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, o ile zmierzają do "sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów". "W niniejszej sprawie żadna z tych przesłanek nie została spełniona: brak było wiarygodnych informacji o przestępstwie, a czynności podejmowano wyłącznie na podstawie domysłów i pogłosek" - przekazała i dodała, że nieruchomość nie stanowiła "przedmiotu pochodzącego z przestępstwa".

Zarzucane Kamińskiemu czyny zagrożone są karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: Spowiedź agenta Tomka
pc

Spowiedź agenta Tomka

pc
Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Mariusz KamińskiProkurator GeneralnyParlament Europejski
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Napadli na nastolatka w Kołobrzegu
Napadli na 14-latka. Pobili, potem zabrali kurtkę
Trójmiasto
Trudne warunki na drogach w Zakopanem
Zamknięty szlak do Morskiego Oka. Wzrosło zagrożenie lawinowe
METEO
Peter Szijjarto oraz Siergiej Ławrow
"Gorąca linia" z Kremlem. Tak Szijjarto działał na rzecz Rosji
Świat
pap_20260306_0NU
Nie cieszą się ze zmian. "Pewne zagrożenie"
BIZNES
Sędzia jechała nieznacznie szybciej od obowiązującego limitu
Anna "ma szczęście, że żyje", ale sędzia na razie jest bezkarna. Winny bałagan w sądownictwie
Bartłomiej Plewnia
Łódź. Policjanci zatrzymali po pościgu kierowcę
Policyjny pościg za pijanym 19-latkiem. Nagranie
Łódź
Kierowca samochodu uderzył w drzewo
Kierowca uderzył w drzewo. Samochód na boku
WARSZAWA
Całun Turyński
Całun Turyński. Nowe odkrycie "komplikuje historię" relikwii
Świat
imageTitle
Kompromitacja, konflikt, sabotaż. Tak zmienili się Szwedzi
EUROSPORT
Zabezpieczono miliony papierosów i 16 ton tytoniu
4 miliony papierosów i 16 ton tytoniu. Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita
Trójmiasto
Pierwsze wiązy trafiły na ul. Złotą
Zielona metamorfoza na Złotej
WARSZAWA
imageTitle
"Nienawidzę siebie za błędy"
EUROSPORT
gaz rury rura shutterstock_796288390_S
Rynek w odwrocie. "Ekstremalna zmienność"
BIZNES
Sąd Najwyższy Warszawa
Czy można rozwiązać ten węzeł gordyjski? "Odpowiadam kategorycznie, że nie"
Polska
Zorza polarna w Ustce (Pomorskie)
Zorza polarna nad Polską. Tej nocy warto spojrzeć w niebo
METEO
Kobieta została skazana.
Żona korzystała z konta zmarłego męża. Usłyszała zarzuty
Poznań
Zatrzymali złodzieja i odzyskali mienie o wartości ponad 10 tysięcy złotych
Ukradł hulajnogę elektryczną i dwa rowery
WARSZAWA
skl
Zgorzelski o "żabie" i "koniu". Bosacki: wyjaśnimy sobie przy kawie
Kuba Koprzywa
Pościg w Grajewie. Kierowca próbował potrącić policjanta
Ścigany kierowca próbował potrącić policjanta, padł strzał
Białystok
shutterstock_373279519
Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Jest wniosek
BIZNES
Wtorek to kolejny deszczowy i śnieżny dzień
Radar opadów. Tu spadnie deszcz i mocno sypnie śniegiem
METEO
Jan Urban
Oni nie zagrają ze Szwecją. Urban skreślił dwóch piłkarzy
EUROSPORT
Pożar pływalni w Krośnie
Po pożarze pływalnia zamknięta do odwołania
Rzeszów
18-latkowie wyłudzili od emerytów ponad 70 tysięcy złotych
Oszukali seniorów metodą "na lekarza". Dwaj 18-latkowie zatrzymani
Lublin
Bruksela, siedziba Komisji Europejskiej (KE)
"Pilne spotkanie na wysokim szczeblu". Bruksela widzi palący problem
BIZNES
imageTitle
Zwolniony 72 dni przed mundialem
EUROSPORT
Biały Dom zaczął, Iran podchwycił. Trollig level: propaganda
Biały Dom zaczął, Iran podchwycił. Ludzie giną, a trolle bawią się klockami
Zuzanna Karczewska
Nawrocki i Orban
Co z notatką po wizycie w Budapeszcie? Wiceszef MSZ odpowiada
NEWS MICHALSKIEGO
Mężczyzna odpowie za zabójstwo
Kałuża krwi i ciało 34-latki na klatce schodowej
Łódź
Policja przejęła nielegalną broń. Zabezpieczono arsenał i amunicję
Pistolety, rewolwery, strzelby i zapas amunicji. Policja przejęła pokaźny arsenał
Białystok

