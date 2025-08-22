Logo strona główna
Polska

Jest akt oskarżenia wobec Błaszczaka, Cenckiewicza i dwóch innych osób

Mariusz Błaszczak
Akt oskarżenia wobec między innymi Błaszczaka i Cenckiewicza. Relacja Pawła Łukasika
Źródło: TVN24
Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi Błaszczakowi, Sławomirowi Cenckiewiczowi oraz dwójce byłych współpracowników byłego szefa MON - potwierdził portal tvn24.pl. Warszawska prokuratura okręgowa wydała niedługo później komunikat w tej sprawie.

Akt oskarżenia został w piątek skierowany przez Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie do Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Warszawie. Jako pierwszy poinformował o tym Polsat News.

Sprawa dotyczy ujawnienia w 2023 roku fragmentów wojskowego planu obronnego Polski "Warta".

Jak podała w komunikacie prokuratura okręgowa, jest to "akt oskarżenia przeciwko: byłemu Ministrowi Obrony Narodowej – aktualnie posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Mariuszowi Błaszczakowi, byłej Zastępcy Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – aktualnie Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – Agnieszce Glapiak, byłemu Dyrektorowi Wojskowego Biura Historycznego – aktualnie Szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Sławomirowi Cenckiewiczowi oraz byłemu Dyrektorowi Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej – Piotrowi Z.".

"Śledztwo w tej sprawie prowadziła Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie pod nadzorem prokuratora" - przekazała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

"Akt oskarżenia składa się z części jawnej (na 34 stronach) oraz części niejawnej o klauzuli 'tajne' (na 11 kartach)" - dodała.

Co prokuratura zarzuca Błaszczakowi? "Wyjątkowo poważna szkoda"

Prokurator oskarżył Błaszczaka, że podczas pełnienia funkcji ministra obrony narodowej pod koniec lipca 2023 roku przekroczył on swoje uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści osobistych dla partii PiS. Miało to polegać na odtajnieniu fragmentów dokumentów, między innymi planu użycia Sił Zbrojnych "Warta".

W ocenie śledczych "działał na szkodę interesu publicznego oraz spowodował wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej".

"W realiach tej sprawy działaniem w celu osiągnięcia korzyści osobistej było wykorzystanie przez Mariusza Błaszczaka wyrwanych z kontekstu fragmentów dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego w celu publicznego zdyskredytowania przeciwników politycznych i działania tym samym na rzecz swojej formacji politycznej, tj. partii i komitetu wyborczego 'Prawo i Sprawiedliwość'" - czytamy. Prokuratura zwróciła również uwagę, że "zniesienie klauzuli tajności z dokumentów planowania operacyjnego poziomu strategicznego (...) ma daleko idące skutki, które negatywnie wpłynęły na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej".

Dalej czytamy, że "Błaszczak zniósł klauzulę tajności z dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego bez uprzedniego dokonania merytorycznej oceny ustania lub zmiany ustawowych przesłanek ochrony".

"Bez działań i inicjatywy tych osób nie doszłoby do odtajnienia"

"W przestępstwie Mariusza Błaszczaka istotną rolę odegrali oskarżeni Piotr Z., Agnieszka Glapiak i Sławomir Cenckiewicz, którzy swoim zachowaniem ułatwili mu jego popełnienie" - głosi komunikat.

"W tym dodatkowo oskarżeni Piotr Z. i Sławomir Cenckiewicz przekroczyli swoje uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści osobistej dla Mariusza Błaszczaka oraz dla siebie (w przypadku Sławomira Cenckiewicza – w kontekście wykorzystania odtajnionych materiałów w serialu 'Reset"' którego był autorem i jednocześnie głównym beneficjentem)" - czytamy.

Według śledczych "bez działań i inicjatywy tych osób nie doszłoby do odtajnienia, a następnie ujawnienia fragmentów dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego".

Błaszczak: to nie akt oskarżenia, to akt zemsty

Działania prokuratury skomentował na X były szef MON, wiceprezes PiS. "To nie akt oskarżenia, a akt zemsty Donalda Tuska wobec mnie został skierowany do sądu" - napisał Błaszczak.

"To cena, jaką płacę za to, że ujawniłem plany pierwszego rządu PO-PSL, dotyczące oddania niemal połowy Polski bez walki. Gdybym stanął jeszcze raz przed tym dylematem, bez wahania odtajniłbym dokumenty pokazujące prawdziwe intencje ekipy Tuska. Tak rozumiem swoją misję jako polityk - służyć ludziom, a szczególnie mieszkańcy Wschodniej Polski mieli prawo wiedzieć, jaki los szykuje dla nich rząd PO-PSL" - stwierdził.

Tymczasem wiceszef MON Cezary Tomczyk w lutym poinformował - co wcześniej nie było podawane publicznie i dotyczyło ujawnienia przez byłego szefa MON fragmentów planu wojskowego - że plany te "zostały opracowane" na podstawie dokumentu podpisanego przez Lecha Kaczyńskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ: Wiceszef MON: dokument, na bazie którego opracowano ujawnione plany, podpisał Lech Kaczyński

Cenckiewicz: byłem i jestem niewinny

Szef BBN Sławomir Cenckiewicz odnosząc się do aktu oskarżenia napisał, że "bardzo się cieszy", że sprawa trafiła do sądu, gdyż - jak podkreślił - będzie "mógł się bronić w sądzie na warunkach określonych prawem". "Byłem i jestem niewinny! Nigdy prawa nie złamałem! Polska pokona stronników Rosji, ludzi łamiących prawo i kłamców!" - oświadczył Cenckiewicz.

Według niego, śledztwo prowadzone przez prokuratora Marcina Maksjana "cechowało wiele nieprawidłowości, które stały się powodem dwóch zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa". - Odmawiano mi praw i apriorycznie odrzucano wnioski - napisał. "Znam całość akt postępowania - jawne i tajne, i ze zdumieniem stwierdziłem, że jestem 'wielkim nieobecnym' w śledztwie a przez to jeszcze bardziej przekonanym, że sprawa ma jedynie wymiar polityczny i jest powodowana zemstą!" - dodał szef BBN.

Cenckiewicz przekonywał, że zarzuty są "fałszywe i zupełnie nieuzasadnione merytoryczne". Jego zdaniem, jest to "zemsta ludzi, którzy przez lata budowali przyjaźń z Rosją, wikłając instytucje państwa w relacje z Rosją, w tym z FSB".

Zarzuty dla Błaszczaka i Cenckiewicza po ujawnieniu planów obronnych

Pod koniec marca tego roku Mariusz Błaszczak w Wydziale do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie usłyszał zarzuty dotyczące m.in. przekroczenia uprawnień w związku z odtajnieniem we wrześniu 2023 r. części planu użycia Sił Zbrojnych "Warta" - koncepcji obrony przed potencjalnym atakiem Rosji.

Natomiast w kwietniu, w związku z ujawnieniem dokumentu, zarzuty usłyszeli bliscy współpracownicy byłego szefa MON.

Z kolei na początku maja prokuratura w Warszawie postawiła Sławomirowi Cenckiewiczowi (obecnemu szefowi BBN) zarzuty dotyczące pomocnictwa w odtajnieniu i ujawnieniu części planu obronnego Polski. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba mówił wtedy, że Cenckiewicz "działał w celu osiągnięcia korzyści osobistej dla siebie i byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka oraz na szkodę interesu publicznego".

"Objazdowy cyrk", którego "stałym tłem były polskie zakłady zbrojeniowe"
"Objazdowy cyrk", którego "stałym tłem były polskie zakłady zbrojeniowe"

TVN24 GO. NAJLEPSZE MATERIAŁY 2024

Autorka/Autor: Aleksandra Koszowska /lulu

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

