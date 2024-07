Nie żyje Jerzy Stuhr

Informację o śmierci Jerzego Stuhra potwierdziła we wtorek Barbara Kwiatkowska z Narodowego Starego Teatru w Krakowie.

Pracę nad rolą w spektaklu "Geniusz", który w lutym tego roku miał premierę na deskach warszawskiego Teatru Polonia , nazwał "walką z pamięcią". Jak zauważył, jest to skutek "między innymi" przebytego udaru. - Ale także starości, tej choroby, która wcześniej czy później dopada każdego człowieka - mówił Stuhr.

- Cały czas do siebie mówię. Wczoraj, dzień przed spektaklem, cały czas gadałem do siebie. Powtarzam kwestie. Wstaję o szóstej rano i w myślach, albo na głos, gadam - powiedział aktor, pytany, w jaki sposób stawia czoło problemom z pamięcią. - To jest strach, cholernie mocny strach, że pamięć zawiedzie na scenie. Dawniej tego nie miałem. Wychodziłem na sceny włoskie i w języku, którego praktycznie nie znałem, grałem spokojnie rolę. Teraz już bym się nie odważył. Bałbym się, na pewno - dodał.