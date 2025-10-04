Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Z "kilku metrów" upadł na betonowy chodnik. Kitesurfer nie żyje

Jastarnia
Wiatr porwał kitesurfera. Zginął po uderzeniu z dużą siłą w chodnik w Jastarni
Źródło: Google Earth
W sobotę w Jastarni doszło do tragedii. Przygotowującego się do kitesurfingu mężczyznę porwał silny wiatr i uniósł kilka metrów w górę. Jak przekazała TVN24 policja, następnie uderzył on z dużą siłą w betonowy chodnik. Świadkowie podjęli reanimację, ale życia 59-latka nie udało się uratować.

Jako pierwsze informację o tym zdarzeniu podało RFM FM.

Podkomisarz Mirosław Monczak, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pucku, potwierdził TVN24, że w sobotę "około godziny 12.00 dyżurny KPP Puck został powiadomiony o tym, że w Jastarni na ul. Polnej w rejonie Zatoki Puckiej na chodniku leży zakrwawiony mężczyzna".

Źródło: Google Maps

"Skierowani na miejsce funkcjonariusze ustalili, że 59-letni mężczyzna będąc na plaży Zatoki Puckiej, gdzie przygotowywał się do pływania na desce kitesurfingowej, po podpięciu latawca bez założonej deski w wyniku silnego podmuchu wiatru został porwany na wysokość kliku metrów" - dodał.

Jak przekazał policjant, mężczyzna "upadł na betonowy chodnik, uderzając w niego z dużą siłą".

Sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia
Dowiedz się więcej:

Sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia

METEO

Podjęto reanimację, ale nie udało się go uratować

Świadkowie zdarzenia podjęli reanimację i kontynuowali ją do czasu przyjazdu służb. Mężczyzny jednak nie udało się uratować.

"Na miejscu zdarzenia przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pucku oraz lekarza sądowego wykonano czynności procesowe. Dalsze postępowanie prowadzi KPP Puck" - podał podkomisarz Monczak.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenie przed silnym sztormem o sile do 9 w skali Beauforta na terenie całego Bałtyku. Na całym Wybrzeżu obowiązują alerty przed silnym wiatrem, dotyczą też południowych krańców Polski.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr

Źródło: tvn24.pl, RMF FM

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Pomorze
Czytaj także:
Babisz świętuje sukces ANO w wyborach parlamentarnych
Ruch byłego premiera ma zwycięstwo w kieszeni. "Jestem za Europą i za NATO"
Świat
Kierująca próbowała uniknąć zderzenia z sarną
Uwaga na dzikie zwierzęta
WARSZAWA
Noc, deszczowo
Przez Polskę przejdą opady. Pogoda na jutro
METEO
Donald Trump
Trump ostrzega: nie będę tolerować opóźnienia
Świat
imageTitle
Polacy celują w historyczny sukces. Finał Speedway of Nations
RELACJA
Izrael deportował kolejnych aktywistów z Globalnej Flotylli Sumud
Kolejni członkowie flotylli deportowani z Izraela. Polacy osadzeni w okrytym złą sławą więzieniu
Świat
imageTitle
Jaki ojciec, tacy synowie. Wyjątkowy hat-trick
EUROSPORT
imageTitle
Manchester United wygrał. Trener może na razie spać spokojnie
EUROSPORT
pociag
"Podwójne uderzenie" Rosjan. Kilkudziesięciu rannych, jeden zabity
Świat
Policjanci ruszyli na pomoc myśliwemu, który utknął w kurzawce
Polował na kaczki, kurzawka zapolowała na niego
METEO
imageTitle
Sześć goli w Niecieczy. Efektowny rewanż Widzewa
EUROSPORT
Holenderski F-35
"Fantastyczna robota" nad Polską. Ale trzeba znaleźć "coś tańszego"
Świat
Oceane Dodin
Wróciła po odważnej operacji. "Nie są małe, ale nie przeszkadzają mi w tenisie"
EUROSPORT
Senat USA zatwierdził Kavanaugh na sędziego Sądu Najwyższego
Chciała zabić sędziego, rozmyśliła się. Osiem lat więzienia
Świat
imageTitle
Kapitalny występ Katarzyny Niewiadomej. Wyszarpała wicemistrzostwo Europy
EUROSPORT
Czekolada
Nie zapłaciła za kilkadziesiąt czekolad i kilka testów ciążowych
WARSZAWA
Waldemar Żurek
"Jeżeli pan myśli, że mnie wyprowadzi z równowagi, to przykro mi"
Polska
Jeden z zatrzymanych nastolatków
W taksówce kłóciło się trzech mężczyzn, jeden wyciągnął broń
Białystok
Tajfun Matmo na zdjęciach satelitarnych
Tajfun zakłóci Złoty Tydzień. Odwołane loty i wydarzenia kulturalne
METEO
imageTitle
Szokujące nagranie z udziałem kolarza. Zespół przeprasza za jego zachowanie
EUROSPORT
Doszło do zderzenia ciągnika i osobówki
Po kolizji ukrył się pod kołdrą
Białystok
Sztorm wywrócił łódkę podczas regat
Na Zatoce Gdańskiej zaginął uczestnik Memoriału Formozy
Trójmiasto
Niebezpieczne warunki podczas regat na Zatoce Gdańskiej. Inni żeglarze nieśli pomoc poszkodowanym
"Łódki się poprzewracały". Nagranie z akcji ratunkowej
Trójmiasto
Nietypowa interwencja straży miejskiej
Nie miał dokumentów, poprosił o pomoc kolegę. Ten był poszukiwany
WARSZAWA
Jesień, liście, park, ścieżka
Szykuje się diametralna zmiana w pogodzie
METEO
shutterstock_2193698591
Ogromne ryzyko dla kierowców. "Najważniejszy element"
BIZNES
Policyjny pościg w Legnicy
Porzucił samochód i schował się w krzakach
Wrocław
imageTitle
Zaprezentowano oficjalną piłkę na mundial
EUROSPORT
collegium humanum
Były prorektor Collegium Humanum znaleziony martwy
WARSZAWA
Waldemar Żurek
Będzie "szansa dla prezydenta"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica