"Komuniści dzielą się na swoich i obcych". Kaczyński wychodzi z sali

Włodzimierz Czarzasty został marszałkiem Sejmu. We wtorkowym głosowaniu uzyskał 236 głosów poparcia, przy 209 przeciw i dwóch wstrzymujących się. Tuż przed głosowaniem w Sejmie górę wzięły emocje. Posłowie PiS zaczęli skandować: "Precz z komuną!". Część z nich opuściła salę. Takie same okrzyki rozległy się na sali po ogłoszeniu wyników głosowania.

Urbaniak: komuniści dzielą się na swoich i obcych

Głos z sejmowej mównicy zabrał poseł KO Jarosław Urbaniak. Zwrócił się do prezesa PiS. - Komuniści dzielą się na tych swoich i tych obcych, na (Andrzeja) Kryżego, (Krzysztofa) Czabańskiego czy (Stanisława) Piotrowicza. Jak tam panu Piotrowiczowi idzie ten poranny rytuał przepinania Krzyża Zasługi z piżamy na marynarkę, które otrzymał od Wojciecha Jaruzelskiego? Dobry towarzysz, prawda panie Kaczyński? - ironizował poseł.

- Historia to nie tylko 966 (Chrzest Polski), nie okres międzywojenny, zabory, ale także ostatnie 36 lat polskiej demokracji. I teraz spójrzcie w lustro, kto w tych latach niszczył konstytucję, kto w tych latach niszczył niezależność sądów, kto zagarniał media publiczne, a kto defraudował publiczne pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości - mówił do prezesa PiS Urbaniak.

W trakcie przemówienia polityka KO Kaczyński zaczął kierować się w stronę wyjścia z sali. - Panie Kaczyński, to są cechy "bolszewii", które pan wprowadzał w ostatnich latach - zwrócił się do niego ponownie Urbaniak. Prezes PiS nie zareagował na te słowa.

O kim mówił Urbaniak?

Kogo miał na myśli poseł KO? Andrzej Kryże to sędzia orzekający w czasach PRL, był również członkiem PZPR, a w latach 2005-2007 pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

Krzysztof Czabański to również były członek PZPR. W 2015 roku został posłem z listy PiS, później otrzymał też stanowisko wiceministra w resorcie kultury. Od 2016 do 2024 r. był przewodniczącym powołanej przez obóz Zjednoczonej Prawicy Rady Mediów Narodowych.

Stanisław Piotrowicz, działacz PZPR jako PRL-owski prokurator pełnił ważną funkcję członka egzekutywy partii w Prokuraturze Wojewódzkiej i Rejonowej w Krośnie. W 1984 r. Jaruzelski odznaczył Piotrowicza Brązowym Krzyżem Zasługi. Po wygranej przez PiS wyborach w 2015 r. został posłem z ramienia tej partii, a w 2019 r. sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

