Polska

"Komuniści dzielą się na swoich i obcych". Kaczyński wychodzi z sali

Jarosław Kaczyński
Urbaniak: komuniści dzielą się na swoich i obcych
Źródło: TVN24
Komuniści dzielą się na tych swoich i tych obcych (...) Jak tam panu (Stanisławowi) Piotrowiczowi idzie poranny rytuał przepinania Krzyża Zasługi z piżamy na marynarkę, który otrzymał od Wojciecha Jaruzelskiego? Dobry towarzysz, prawda panie Kaczyński? - zwrócił się we wtorek w Sejmie do prezesa Prawa i Sprawiedliwości poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak. W tym momencie Kaczyński opuścił salę obrad.

Włodzimierz Czarzasty został marszałkiem Sejmu. We wtorkowym głosowaniu uzyskał 236 głosów poparcia, przy 209 przeciw i dwóch wstrzymujących się. Tuż przed głosowaniem w Sejmie górę wzięły emocje. Posłowie PiS zaczęli skandować: "Precz z komuną!". Część z nich opuściła salę. Takie same okrzyki rozległy się na sali po ogłoszeniu wyników głosowania. 

Urbaniak: komuniści dzielą się na swoich i obcych

Głos z sejmowej mównicy zabrał poseł KO Jarosław Urbaniak. Zwrócił się do prezesa PiS. - Komuniści dzielą się na tych swoich i tych obcych, na (Andrzeja) Kryżego, (Krzysztofa) Czabańskiego czy (Stanisława) Piotrowicza. Jak tam panu Piotrowiczowi idzie ten poranny rytuał przepinania Krzyża Zasługi z piżamy na marynarkę, które otrzymał od Wojciecha Jaruzelskiego? Dobry towarzysz, prawda panie Kaczyński? - ironizował poseł.

- Historia to nie tylko 966 (Chrzest Polski), nie okres międzywojenny, zabory, ale także ostatnie 36 lat polskiej demokracji. I teraz spójrzcie w lustro, kto w tych latach niszczył konstytucję, kto w tych latach niszczył niezależność sądów, kto zagarniał media publiczne, a kto defraudował publiczne pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości - mówił do prezesa PiS Urbaniak. 

W trakcie przemówienia polityka KO Kaczyński zaczął kierować się w stronę wyjścia z sali. - Panie Kaczyński, to są cechy "bolszewii", które pan wprowadzał w ostatnich latach - zwrócił się do niego ponownie Urbaniak. Prezes PiS nie zareagował na te słowa.

Zobacz, jak później komentował to Jarosław Kaczyński

Jarosław Kaczyński opuszcza salę obrad Sejmu
Jarosław Kaczyński opuszcza salę obrad Sejmu
Źródło: TVN24

O kim mówił Urbaniak?

Kogo miał na myśli poseł KO? Andrzej Kryże to sędzia orzekający w czasach PRL, był również członkiem PZPR, a w latach 2005-2007 pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. 

Krzysztof Czabański to również były członek PZPR. W 2015 roku został posłem z listy PiS, później otrzymał też stanowisko wiceministra w resorcie kultury. Od 2016 do 2024 r. był przewodniczącym powołanej przez obóz Zjednoczonej Prawicy Rady Mediów Narodowych. 

Stanisław Piotrowicz, działacz PZPR jako PRL-owski prokurator pełnił ważną funkcję członka egzekutywy partii w Prokuraturze Wojewódzkiej i Rejonowej w Krośnie. W 1984 r. Jaruzelski odznaczył Piotrowicza Brązowym Krzyżem Zasługi. Po wygranej przez PiS wyborach w 2015 r. został posłem z ramienia tej partii, a w 2019 r. sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

Autorka/Autor: os/kg

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Jarosław Kaczyński Włodzimierz Czarzasty Sejm
