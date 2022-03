Kaczyński: zrobimy wszystko, by wybory odbyły się w konstytucyjnym terminie, ale wszystko jest możliwe

Jarosław Kaczyński powiedział, że "zrobi wszystko", by nie doszło do przyspieszonych wyborów parlamentarnych, ale zaznaczył, że w tej kwestii "wszystko jest możliwe" i takiego scenariusza "nie można w 100 procentach wykluczyć".

Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu przejętym przez państwowy Orlen mediom Polska Press. - Zrobimy wszystko, by wybory odbyły się w konstytucyjnym terminie. Natomiast oczywiście wszystko jest możliwe. Nawet jeśli jest znaczna większość parlamentarna, to mogą się odbyć wcześniej. W tej chwili ja też nie mogę tego w 100 procentach wykluczyć - powiedział.

Zastrzegł, że dobre wyniki sondażowe dla PiS nie są przesłanką, "żeby w trakcie wojny robić wybory". - Zresztą proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o samorozwiązanie Sejmu, to jest potrzebne do tego dwie trzecie pełnego składu, więc więcej niż przy zmianie Konstytucji, czyli musi być zgoda dużej części opozycji. Sądzę, że to jest droga donikąd - ocenił wicepremier.