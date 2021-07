"Wspólna deklaracja" kilkunastu europejskich partii. Kaczyński też złożył podpis

- Dzisiaj w co najmniej kilku stolicach europejskich o tej samej porze przywódcy wielu partii - około 10, w tym dwie włoskie - Bracia Włosi pani Meloni, Liga pana Salviniego, w Hiszpanii Vox pana Abascala, we Francji Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, Fidesz na Węgrzech, w Polsce PiS, ale tych partii jest więcej, podpisują wspólną deklarację - poinformował prezes PiS.

"My tych rewolucji nie chcemy"

Podkreślił, że następuje to w chwili, gdy rozpoczęła się konferencja w sprawie przyszłości Europy, która, zdaniem prezesa PiS, ma niejasną strukturę i cele. - Można przypuszczać, że chodzi o pogłębienie procesów, które nie prowadzą do rozwoju Unii Europejskiej, ale prowadzą do głębokiego kryzysu, który trwa, i do zjawisk, które z założeniami twórców UE i praktyką pierwszych lat, nie mają nic wspólnego, do superpaństwa, do centralizacji, przeprowadzenia rewolucji kulturalnej, która ma zniszczyć dotychczasowe struktury społeczne - mówił prezes PiS.