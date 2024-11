Powinna nam zostać wypłacona rata subwencji, ale minister finansów podjął najwyraźniej decyzję, że te pieniądze nie zostaną wypłacone. Żebyśmy mogli prowadzić prekampanię, a później kampanię prezydencką, potrzebne są znaczne środki finansowe - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej. Zwrócił się do wyborców z apelem o wsparcie.

Kaczyński na wtorkowej konferencji prasowej powiedział, że "artykuł 29 ust. 2 ustawy o partiach politycznych stwierdza wyraźnie, że partiom politycznym wypłaca się w ratach subwencje cztery razy do roku, w równych ratach". - Taka rata powinna nam być zgodnie z prawem w tej chwili wypłacona, z tego względu, że nie ma żadnych prawomocnych decyzji odnoszących się do naszej partii, które by mogły podważyć tę zasadę - powiedział.

Prezes PiS ocenił, że "w tej chwili prawo w Polsce nie obowiązuje pod tymi rządami" i dodał, że w związku z tym "minister finansów podjął najwyraźniej decyzję, że te pieniądze nie zostaną wypłacone".

- Dla nas nie jest żadnym zaskoczeniem. Wiemy, o co tutaj chodzi. Wiemy, że chodzi o to, żeby zlikwidować w Polsce to, co jest fundamentem nowoczesnej demokracji, to znaczy normalną, opartą na choćby mniej więcej równych prawach konkurencję między partiami - powiedział.

Jarosław Kaczyński TVN24

Kaczyński: nie oczekujemy ogromnych wpłat

Dodał, że "my musimy przyjąć, że jest tak, jak jest". - Oczywiście zakładamy, że to się zmieni. Naszym celem jest przywrócenie prawa. No i oczywiście naszym celem jest także wyciągnięcie wszystkich wynikających z prawa obecnie obowiązujących konsekwencji wobec tych, którzy prawo w sposób bardzo drastyczny łamali. Ale żeby do tego doszło, to musimy obronić polską demokrację. A żeby obronić polską demokrację, to musimy zwrócić się do wszystkich obywateli, którzy są przekonani, że demokracja jest wartością i chcą być obywatelami, a nie poddanymi, o wsparcie - mówił.

- Za chwilę rozpocznie się także nasza prekampania prezydencka, bo zostanie wyłoniony kandydat. I żeby ta prekampania, a później kampania prezydencka, mogła być prowadzona, to są potrzebne znaczne środki finansowe. I dlatego zwracam się z prośbą, z serdeczną prośbą, z apelem do wszystkich obywateli, dla których sprawa demokracji i w ogóle przyszłości demokratycznej Polski jest ważna, o to, żeby zechcieli nas wesprzeć - mówił Kaczyński.

Mówił, że "jeżeli te możliwości są ograniczone, to mogą być niewielkie sumy". - Dla tych, którzy mają te możliwości większe, te sumy mogą być większe, przy czym my nie oczekujemy jakichś ogromnych wpłat liczonych w tysiącach złotych. Nam chodzi o to, żeby tych wpłat było po prostu dużo, żeby wielu polskich obywateli zaangażowało się w tę sprawę - zaznaczył prezes PiS.

Przypomniał, że już raz zwracał się z podobną prośbą. - Chciałem bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy nas wsparli. Dzięki temu możemy w tej chwili jakoś funkcjonować - powiedział.

Odrzucone sprawozdanie komitetu wyborczego PiS

PKW odrzuciła pod koniec sierpnia sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych 2023 roku, zarzucając ugrupowaniu nieprawidłowości w finansowaniu kampanii na kwotę 3,6 mln zł. W związku z tą decyzją dotacja podmiotowa dla tej partii (prawie 38 mln zł) została pomniejszona o trzykrotność zakwestionowanej kwoty, czyli o ok. 10,8 mln zł. Blisko 26-milionowa roczna subwencja została pomniejszona o 10,8 mln zł, PiS musi też zwrócić do Skarbu Państwa zakwestionowaną sumę, czyli 3,6 mln zł.

Na początku września PiS zaskarżyło decyzję do Sądu Najwyższego, argumentując, że została podjęta "w całkowitej sprzeczności z prawem". Jeśli SN uzna skargę za zasadną, PKW postanawia o przyjęciu sprawozdania finansowego.

Skargę będzie jednak rozpatrywać nieuznawana przez międzynarodowe trybunały Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN - nie jest więc jasne, jak traktowane będzie jej orzeczenie. Wypowiedzi przedstawicieli rządu sugerowały, że decyzja PKW powinna pozostać w mocy, dopóki nie podważy jej sąd, którego status nie jest kwestionowany.

Autorka/Autor:js/kab

Źródło: TVN24