To jest nie do obrony i z tego tytułu powinny być wyciągnięte konsekwencje i to polityczne ze strony Jarosława Kaczyńskiego - powiedział poseł Lewicy Tomasz Trela. Odniósł się do słów, które padły z ust polityków PiS, w tym europosła Jacka Ozdoby, na demonstracji przed warszawską prokuraturą. -Rozważanie tego, jak pchnąć kobietę, żeby się nie przewróciła? Wstyd - skomentował w rozmowie z reporterką TVN24 Agatą Adamek europoseł KO Krzysztof Brejza. - Byłem, stałem tam, natomiast w żadnym wypadku nie słyszałem tego typu pomysłów - powiedział poseł PiS Jan Dziedziczak.