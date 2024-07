Komisja śledcza chciała ukarania Jarosława Kaczyńskiego. Sąd odrzucił wniosek

Jarosław Kaczyński nie zostanie ukarany karą porządkową za niestawienie się 5 czerwca na przesłuchanie komisji śledczej do spraw tak zwanej afery wizowej. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek, o czym poinformował były członek komisji Zbigniew Bogucki (PiS).

Komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej wezwała prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na przesłuchanie w dniu 5 czerwca. Prezes PiS wniósł o zmianę terminu na czas po wyborach do PE, co uzasadnił pobytem za granicą w ramach wypełniania zobowiązań politycznych w trakcie kampanii wyborczej. Rzecznik PiS Rafał Bochenek tłumaczył wówczas, że lider partii wraca z protestu rolników w Brukseli. Ówczesny szef komisji Michał Szczerba (KO) nie uwzględnił wniosku, a komisja wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie o nałożenie na prezesa PiS 3 tys. zł kary porządkowej za niestawienie się. Kaczyński został ponownie wezwany na 7 czerwca. Wówczas złożył zeznania.