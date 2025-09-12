Kaczyński apeluje o "finansowe wsparcie" Źródło: TVN24

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na zorganizowanej w piątek konferencji prasowej mówił, że "partia nie otrzymuje pieniędzy ze środków państwowych, z budżetu państwa, dokładnie nie otrzymuje ogromnej większości tego, co nam się należy".

Dodał, że "to, co mamy ze strony państwa, jest w tej chwili niewystarczające nawet na bieżące funkcjonowanie partii".

- A przed nami kampania wyborcza, ale jeszcze przedtem takie wyzwania, jak marsz przeciwko paktowi migracyjnemu, ale także przeciwko Mercosur (umowie handlowej UE z krajami Mercosur - red.) - wskazał.

- Mamy przed sobą w końcu października wielki kongres programowy i później cały cykl mniejszych kongresów, później jeszcze będzie znów kolejny wielki. Więc, krótko mówiąc, mamy ogromną ilość różnych wydatków i dlatego zmuszony jestem prosić naszych zwolenników o finansowe wsparcie - przyznał Kaczyński.

- Robiliśmy to już, spotkało się to wtedy z, można powiedzieć, pięknym i szerokim echem. Pozwoliło to nam przeprowadzić i wygrać kampanię prezydencką - dodał.

Jak mówił prezes PiS, "trzeba wygrać także te kolejne wybory, niesłychanie ważne wybory parlamentarne". - Stąd ten apel - tłumaczył.

