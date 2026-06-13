Dzieci bawiły się kanistrami z benzyną przy ognisku, ośmiolatek poważnie poparzony
Informację o wypadku służby ratunkowe otrzymały w piątek przed godziną 21. We wsi Jarogniew (gmina Gościno, powiat kołobrzeski) dziecko doznało rozległych oparzeń ciała. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W wyniku zapłonu jednego z kanistrów benzyną zostało oblane ośmioletnie dziecko - poinformował rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.
Dziecko z rozległymi poparzeniami trafiło do szpitala
W akcji ratunkowej brały udział dwa zastępy strażaków i zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowane dziecko ma poparzenia około 70 procent powierzchni ciała. Zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala "Zdroje".
Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.
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Źródło: PAP