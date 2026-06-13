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Dzieci bawiły się kanistrami z benzyną przy ognisku, ośmiolatek poważnie poparzony

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Nocny pożar zakładu
Dramatyczne skutki zabawy z ogniem. Ośmiolatek w szpitalu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Do szpitala w Szczecinie przetransportowano ośmioletnie dziecko, które w Jarogniewie pod Kołobrzegiem doznało oparzeń około 70 procent powierzchni ciała. Do wypadku doszło po tym, jak zapaliła się benzyna z kanistrów, którymi bawiło się troje dzieci.

Informację o wypadku służby ratunkowe otrzymały w piątek przed godziną 21. We wsi Jarogniew (gmina Gościno, powiat kołobrzeski) dziecko doznało rozległych oparzeń ciała. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W wyniku zapłonu jednego z kanistrów benzyną zostało oblane ośmioletnie dziecko - poinformował rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.

Dziecko z rozległymi poparzeniami trafiło do szpitala

W akcji ratunkowej brały udział dwa zastępy strażaków i zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowane dziecko ma poparzenia około 70 procent powierzchni ciała. Zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala "Zdroje".

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

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Źródło: PAP
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Tagi:
KołobrzegSzczecinStraż pożarna
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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