Polska Zmarł wybitny aktor Janusz Michałowski Mikołaj Gątkiewicz |

Janusz Michałowski Źródło zdj. gł.: Jan Bogacz/TVP/PAP

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Informację o jego śmierci przekazał reżyser Wojtek Ziemilski, dla którego prywanie Michałowski był wujem.

Janusz Michałowski urodził się 1 stycznia 1937 roku w Augustowie. W 1960 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie.

W swojej karierze pracował na scenach w całej Polsce, na początku w Koszalinie, Toruniu, Kaliszu i Poznaniu. W kolejnych latach związany był z warszawskimi scenami, w tym z Teatrem Ateneum i Teatrem Współczesnym. Od 1999 roku związany był z Teatrem Współczesnym w Warszawie. Współpracował też z Teatrem Polskiego Radia.

Praca w Teatrze Telewizji

Michałowski zdobył rozpoznawalność dzięki rolom w Teatrze Telewizji. Widzowie zapamiętają go m. in. z ról Korowiowa w "Mistrzu i Małgorzacie" Macieja Wojtyszki, a także ról w "Płaszczu", "Ścisłym nadzorze" i "Ciemności kryją ziemię".

Reżyserką tych ostatnich byłą Izabella Cywińska, jedna z najważniejszych postaci polskiego teatru i telewizji, a prywatnie żona Michałowskiego. Cywińska zmarła w 2023 roku.

O śmierci Michałowskiego poinformował również Teatr Telewizji za pośrednictwem mediów społecznościowych. "W wieku 89 lat zmarł znakomity aktor teatralny i filmowy Janusz Michałowski" - czytamy we wpisie na Instagramie.

Role filmowe i odznaczenia

Michałowski znany jest również z ról filmowych, takich jak profesor Kuppelweiser w "Seksmisji" Juliusza Machulskiego. Wystąpił też w "Erratum", "Kochankach z Marony", "Darmozjadzie polskim" czy "Faustynie".

W 1984 Michałowski odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi. Za role w Teatrze Telewizji dwukrotnie otrzymał m.in. nagrodę Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji. Odznaczony został również jako "Zasłużony Działacz Kultury".