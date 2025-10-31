Jan Turnau nie żyje

Jan Turnau Źródło: Tomasz Gzell/PAP

Jan Henryk Turnau był pisarzem, cenionym publicystą i inicjatorem pierwszego w Polsce międzywyznaniowego tłumaczenia Nowego Testamentu, znanego jako Ekumeniczny Przekład Przyjaciół.

O śmierci Turnaua poinformował dominikanin Tomasz Dostatni w mediach społecznościowych.

Turnau urodził się 23 lutego 1933 r. we Wlonicach. Był wieloletnim redaktorem działu religijnego w miesięczniku "Więź" (od 1959 r.) i publicystą "Gazety Wyborczej" (od 1990 r.), w której m.in. redagował "Arkę Noego" - strony poświęcone tematyce wiary.

Jak przypomniała Katolicka Agencja Informacyjna, pisał także dla "Gościa Niedzielnego", "Tygodnika Powszechnego" i "Myśli Protestanckiej". Był autorem m.in. książek "Zdaniem laika" (Kraków 1978), "Karol Wojtyła-Jan Paweł II. Kalendarium" (Warszawa 2005), "Bóg dla wymagających" (Warszawa 2011).

W roku 2021 Jan Turnau został laureatem Nagrody "Ślad Diamentowy" im. bp. Jana Chrapka. Uhonorowano go "za całokształt pracy dziennikarskiej i zaangażowanie społeczne w duchu dialogu religijnego i ekumenicznego oraz wieloletnią działalność w mediach".

W 2006 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2012 r. prezydent Bronisław Komorowski nadał mu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 r. Jan Turnau został odznaczony honorowym Medalem "Powstanie w Getcie Warszawskim" nadawanym przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej.

Był członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.