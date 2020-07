"Dziś świat potrzebuje go bardziej niż kiedykolwiek". 20 lat temu zmarł Jan Karski

W niedzielę w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające postać Jana Karskiego, kuriera Podziemnego Państwa Polskiego, polskiego i amerykańskiego patrioty, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Zorganizowano je w 20. rocznicę jego śmierci. - Jego uniwersalne wartości zawsze były bezcenne, a dziś świat potrzebuje go bardziej niż kiedykolwiek - powiedziała Ewa Junczyk-Ziomecka, prezes Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego.

20 lat temu, 13 lipca 2000 roku zmarł w Waszyngtonie Jan Karski, bohater Polskiego Państwa Podziemnego, który pierwszy przekazał przywódcom państw alianckich informacje o okrucieństwach i masowych zbrodniach, jakich Niemcy dopuszczali się na Żydach na terenie Polski.

W niedzielę w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające jego postać. Zorganizowała je Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego wraz z Dzielnicą Śródmieście m.st. Warszawy. Złożono kwiaty pod pod pomnikiem-ławeczką Jana Karskiego przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a także odprawiono mszę w intencji kuriera w kościele środowisk twórczych św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego. Po mszy w kościele odbył się specjalny koncert dedykowany Janowi Karskiemu.

Wiceambasador Izraela Tal Ben-Ari Yaalon i naczelny Rabin RP Michael Schudrich podczas złożenia kwiatów przy pomniku Jana Karskiego przy muzeum POLIN w Warszawie PAP/Radek Pietruszka

W uroczystościach uczestniczyli między innymi wiceambasador Izraela Tal Ben-Ari Yaalon, naczelny Rabin RP Michael Schudrich, prezes Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego Ewa Junczyk-Ziomecka i burmistrz dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Aleksander Ferens.

"Jego uniwersalne wartości zawsze były bezcenne"

- Jana Karskiego opłakiwali Polacy, Amerykanie, Izraelczycy, Chrześcijanie i Żydzi. Pamiętają Go, choć nie żyje już 20 lat. Jego uniwersalne wartości zawsze były bezcenne, a dziś świat potrzebuje Go bardziej niż kiedykolwiek - powiedziała Ewa Junczyk-Ziomecka, prezes Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego.

Według burmistrza Śródmieścia Aleksander Ferensa nie da się budować lepszego jutra bez wiedzy o tym, co działo się wczoraj. - Historia w znacznej mierze określa lokalną tożsamość. Dlatego podtrzymywanie pamięci o przeszłości, o bohaterach jest jednym z naszych najważniejszych zadań. Choć od śmierci Jana Karskiego minęło już 20 lat, to wartości, którymi się kierował, jego ogromny i bezwarunkowy szacunek do drugiego człowieka, nie tracą na aktualności. Jestem przekonany, że przybliżanie jego życia oraz idei, nie tylko młodym ludziom, to klucz do zasypania coraz głębszych podziałów w społeczeństwie - powiedział Ferens.

Pomnik-ławeczka Jana Karskiego PAP/Radek Pietruszka

- Najlepszy sposób na pamiętanie życia Jana Karskiego jest przez modlitwę. Brakuje słów, by mówić, jak ważny był dla wszystkich - powiedział podczas uroczystości naczelny Rabin Polski Michael Schudrich.

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Jan Karski (Jan Kozielewski, 1914-2000) był kurierem Podziemnego Państwa Polskiego. Utrzymywał kontakt między władzami konspiracyjnymi a Rządem RP na Uchodźstwie. Narażając życie, przedostał się dwukrotnie do getta, a następnie do obozu przejściowego w Izbicy niedaleko Bełżca. Jako naoczny świadek zagłady Żydów, spotykał się z głowami państw, politykami, kluczowymi organizacjami alianckimi, próbując ich nakłonić do zdecydowanych działań. Znany był jako człowiek, który próbował zatrzymać Holokaust.

Karski był również Sprawiedliwym wśród Narodów Świata, honorowym obywatelem Izraela i kawalerem najwyższych odznaczeń: Virtuti Militari, Orderu Orła Białego i amerykańskiego Prezydenckiego Medalu Wolności.

Jan Karski Witold Szulecki/FORUM

Przez czterdzieści lat kształcił pokolenia młodzieży jako profesor Uniwersytetu Georgetown. Był także autorem książek "Tajne Państwo - opowieść o polskim podziemiu", "Wielkie mocarstwa wobec Polski: 1919-1945, od Wersalu do Jałty".

"Łączył i inspirował niezliczone rzesze ludzi na całym świecie"

- Łączył i inspirował niezliczone rzesze ludzi na całym świecie do stawania w obronie wartości. Dał nam przykład, o co warto walczyć, wyznaczył nam nasze zadania: obronę wolności, ochronę słabych, poszanowanie pokoju. Wiele z tych zadań pozostaje niedokończonych do dziś, gdy świat stoi w obliczu nowych zagrożeń - mówił o Janie Karskim Stephen D. Mull, student Karskiego, były ambasador USA w Polsce.

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego prowadzi działalność od 2012 roku, upowszechniając wartości uosabiane przez swojego patrona. Misją Fundacji jest popularyzacja współczesnego wymiaru dziedzictwa Jana Karskiego, a tym samym potrzeby zachowania najwyższych standardów służby publicznej, obrony praw człowieka i budowania relacji społecznych opartych na tolerancji i otwartości.

Fundacja prowadzi działania w trzech obszarach: edukacji obywatelskiej, upamiętniania Jana Karskiego oraz budowania stosunków i relacji ze środowiskami bliskimi idei Patrona.

