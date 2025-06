Jakie były wyniki ankiety w PSL? "Czujnie śledzą to, o czym rozmawiamy"

Radomir Wit otrzymał wiadomość w sprawie ankiety w PSL w trakcie programu na żywo. "Politycy czujnie śledzą to, o czym rozmawiamy" Źródło: TVN24

Dziennikarze Arleta Zalewska, Piotr Kraśko i Radomir Wit w niedzielnym programie "W kuluarach" w TVN24 rozmawiali o ankiecie przeprowadzonej wśród członków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Politycy odpowiadali m.in. na pytanie o to, czy popierają wejście w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością.

Ankieta wśród członków PSL. "Twierdzą, że to nic nadzwyczajnego"

Arleta Zalewska wyjaśniła, że politycy otrzymali wiadomość mailową z linkiem przekierowującym do 15 pytań, który wygasł po dwóch dniach. Największe kontrowersje wzbudziły - jak powiedziała - pytania o to, czy PSL-owcy opowiadają się za przystąpieniem do koalicji z PiS-em i Konfederacją jeszcze w tej kadencji Sejmu, jeśli padłaby taka propozycja i premierem miałby zostać Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dziennikarka dodała, że politycy nie odpowiadali na pytania "tak" i "nie", tylko byli pytani, czy odnoszą się do tego "pozytywnie", "negatywnie" czy "neutralnie". - Drugie pytanie dotyczyło koalicji, ale już w przyszłości - po wyborach w 2027 roku - gdyby taka koalicja leżała na stole z Konfederacją i z PiS-em - wyjaśniła.

- Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego twierdzą, że to nic nadzwyczajnego, bo to już trzecie tego rodzaju badanie ma być w tym roku - powiedział Radomir Wit. Jak dodał, z ankiet wynika, że zdecydowana większość członków PSL nie ma chęci wejścia w koalicję z PiS. - Wcale nie jest tak, że chcą, żeby ten rząd skończył swój żywot, tylko mają kilka uwag do tego, jak funkcjonuje - z jaką dynamiką, z jaką energią - ale co do zasady są za kontynuowaniem tego projektu - wskazał.

Wiadomość z wynikami ankiety PSL w programie na żywo

Arleta Zalewska powiedziała, iż wśród pytań były też te o obecną koalicję rządową, "otwarte i szczegółowe". Politycy mieli wskazać m.in. trzy inwestycje, na których według nich rząd powinien się skoncentrować.

Piotr Kraśko przywołał sobotnią rozmowę w "Faktach po Faktach" z europosłem Adamem Jarubasem, wiceprezesem PSL. - On nie udzielił odpowiedzi na to, jakie padły odpowiedzi na to pytanie, "czy byłbyś w stanie zaakceptować, droga koleżanko, drogi kolego, koalicję z PiS-em i Konfederacją" - zauważył.

W dalszej części programu Radomir Wit powiedział, że otrzymał wiadomość, w której jego źródło poinformowało, że za koalicją z PiS i Konfederacją opowiedziało się do 20 procent badanych działaczy. - Chciałbym podziękować, bo jesteśmy czujnie oglądani i czujnie śledzą politycy i polityczki to, co mówimy i o czym rozmawiamy - powiedział Wit przed przedstawieniem wyników.

Według Arlety Zalewskiej i Radomira Wita wyniki tej ankiety PSL planuje przedstawić podczas negocjacji w sprawie zapowiadanej przez premiera rekonstrukcji rządu. Z rozmów Zalewskiej z ludowcami wynika też, iż chcą oni mieć argument przeciwko politykom PiS, którzy twierdzą, że otrzymują telefony od działaczy PSL mówiących, że "już chcą do koalicji z PiS-em".

