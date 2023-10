"Potrzebujemy zmian w sądownictwie". Prawnik o uwolnieniu środków z KPO

- Jestem optymistą, jeśli chodzi o środki z KPO. W interesie wszystkich jest to, aby te pieniądze wyszły z Brukseli i trafiły do Warszawy, a następnie do regionów. Środki nie pracują, leżąc gdzieś na kontach, a Bruksela ich nie użyje. Pieniądze będą czekać i tracić na wartości (...) To nie jest tak, że inne kraje cieszą się z tego, że w innym państwie członkowskim źle się dzieje. Im więcej wydanych tych pieniędzy, tym lepsze funkcjonowanie. My jesteśmy częścią Unii, Unia to my. Jeżeli będziemy się lepiej rozwijać, to lepiej dla Unii Europejskiej - tłumaczył.