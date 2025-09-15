Jak rozpoznać komunikat ostrzegawczy? Jak się zachować? MSWiA o "kluczowej wiedzy"

Jak przekazało MSWiA, nad naszym bezpieczeństwem codziennie czuwają tysiące funkcjonariuszy służb, żołnierzy oraz pracowników różnych instytucji państwa. "System bezpieczeństwa to także ostrzeganie Ciebie i Twoich bliskich przed różnego rodzaju zagrożeniami, czy to katastrofami naturalnymi, czy o innym charakterze. W tym celu istnieją alerty RCB oraz syreny alarmowe" - przypomniano.
Treść rozporządzenia w sprawie alarmów i komunikatów ostrzegawczych dostępna jest na stronie Sejmu.
Komunikaty ostrzegawcze - jak są przekazywane
W sytuacjach zagrożenia - jak wyjaśnił resort - korzysta się z różnych sposobów ostrzegania, aby jak najszybciej dotrzeć do obywateli z informacją o niebezpieczeństwie i jak postępować. Można wyróżnić:
1. Regionalny System Ostrzegania (RSO):
- komunikaty o ogłoszeniu zagrożenia (rodzaj, obszar, zalecenia dla ludzi, przewidywany czas trwania),
- komunikaty o odwołaniu zagrożenia,
- dostępne są m.in w aplikacji RSO na stronie internetowej.
2. Media i portale internetowe:
- publikują informacje o ogłoszeniu i odwołaniu zagrożenia,
- komunikaty zawierają opis rodzaju i obszaru, na którym występuje zagrożenie oraz zalecenia dla mieszkańców.
3. Radio, telewizja i operatorzy sieci telekomunikacyjnych:
- emitują komunikaty dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne o ogłoszeniu i odwołaniu zagrożenia,
- operatorzy mogą również przekazywać ostrzeżenia w ramach swoich usług.
4. Alert RCB:
- SMS o ogłoszeniu zagrożenia przekazywany jest na zlecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przez operatorów sieci telekomunikacyjnych,
- komunikaty otrzymują wszystkie osoby przebywające na obszarze zagrożenia, niezależnie od sieci operatora.
MSWiA podkreśliło, że celem komunikatów ostrzegawczych jest ochrona życia i zdrowia obywateli naszego kraju. "Zawsze stosuj się do treści zawartych w przekazywanych ostrzeżeniach" - polecono.
Sygnały alarmowe (syreny) - kiedy są uruchamiane?
Resort przypomniał zasady dotyczące sygnałów alarmowych przy wykorzystaniu syren (niektóre posiadają możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych), które mogą zostać uruchomione w sytuacjach zagrożenia. Ich cel to szybkie ostrzeżenie ludzi i służb o niebezpieczeństwie oraz przekazanie informacji o jego odwołaniu.
Syreny wykorzystywane są także w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów. Informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest przez wojewodów do mediów najpóźniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.
1. Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej:
- sygnał dźwiękowy: modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty,
- zapowiedź słowna: trzykrotnie powtarzany komunikat: "Uwaga! Ogłaszam alarm…",
- znak wizualny: żółty trójkąt - może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach.
2. Odwołanie alarmu dla ludności cywilnej:
- sygnał dźwiękowy: ciągły dźwięk syreny przez 3 minuty,
- zapowiedź słowna: trzykrotnie powtarzany komunikat: "Uwaga! Odwołuję alarm…",
- znak wizualny: żółty trójkąt - może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach.
3. Ogłoszenie alarmu dla jednostki ochrony przeciwpożarowej:
- sygnał dźwiękowy: trzykrotnie powtarzany wzrastający i opadający dźwięk syreny z przerwami 30-sekundowymi, trwający 3 minuty,
- znak wizualny: żółty trójkąt - może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach.
4. Ogłoszenie alarmu ćwiczebnego/treningowego:
- sygnał dźwiękowy: ciągły dźwięk syreny przez 1 minutę,
- znak wizualny: żółty trójkąt równoboczny - może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach
W przypadku uruchomienia sygnałów alarmowych - jak zaleca MSWiA, podkreślając, że to "kluczowa wiedza" - pamiętać należy, aby zachować spokój, stosować się do komunikatów wydawanych ustnie i jak najszybciej podejmować odpowiednie działania ochronne.
"Jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami. Sprawdź, gdzie są Twoi domownicy i osoby z najbliższego otoczenia, poinformuj ich o niebezpieczeństwie. Gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się" - podano.
Alert RCB - czym jest
Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) to system SMS-owego powiadamiania ludzi o zagrożeniach. Jest uruchamiany wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy istnieje prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia na znacznym obszarze.
Informacje o potencjalnych zagrożeniach pochodzą z ministerstw, służb (m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej), a także instytucji takich jak: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej czy urzędy wojewódzkie. RCB całą dobą monitoruje to, co się dzieje w Polsce i w razie potrzeby uruchamia alert.
Osoby przebywające na obszarze zagrożenia otrzymują wiadomość SMS z ostrzeżeniem. Nie ma znaczenia, w jakiej sieci działa telefon. Operatorzy mają obowiązek niezwłocznie przesłać komunikat do wszystkich użytkowników na wskazanym terenie.
W ostatnich dniach alert RCB został wykorzystany między innymi podczas działań wojska oraz po otrzymaniu informacji o prawdopodobnym zagrożeniu z powietrza.
Poradnik Bezpieczeństwa
Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, we wspólnym projekcie rządowym, przygotowało "Poradnik bezpieczeństwa". To praktyczny przewodnik, który zawiera niezbędne informacje, umożliwiające każdemu obywatelowi skuteczne przygotowanie i działanie w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojna, klęski żywiołowe czy awarie infrastruktury krytycznej.
Rządowy "Poradnik bezpieczeństwa" będzie rozsyłany do Polaków pocztą. Obecnie jest dostępny online.
ZOBACZ CAŁY PORADNIK BEZPIECZEŃSTWA >>>
Autorka/Autor: sz/akw
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock