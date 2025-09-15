Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Jak rozpoznać komunikat ostrzegawczy? Jak się zachować? MSWiA o "kluczowej wiedzy"

W Warszawie zawyją syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Marszałkowski o syrenach ostrzegawczych. "Brak paniki to jest już połowa sukcesu"
Źródło: TVN24
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało komunikat o systemach ostrzegania obywateli. Poinformowało w nim między innymi o tym, jak rozpoznać i zachować się w przypadku uruchomienia sygnałów alarmowych, potocznie nazywanymi syrenami alarmowymi.

Jak przekazało MSWiA, nad naszym bezpieczeństwem codziennie czuwają tysiące funkcjonariuszy służb, żołnierzy oraz pracowników różnych instytucji państwa. "System bezpieczeństwa to także ostrzeganie Ciebie i Twoich bliskich przed różnego rodzaju zagrożeniami, czy to katastrofami naturalnymi, czy o innym charakterze. W tym celu istnieją alerty RCB oraz syreny alarmowe" - przypomniano.

Treść rozporządzenia w sprawie alarmów i komunikatów ostrzegawczych dostępna jest na stronie Sejmu.

Komunikaty ostrzegawcze - jak są przekazywane

W sytuacjach zagrożenia - jak wyjaśnił resort - korzysta się z różnych sposobów ostrzegania, aby jak najszybciej dotrzeć do obywateli z informacją o niebezpieczeństwie i jak postępować. Można wyróżnić:

1. Regionalny System Ostrzegania (RSO):

  • komunikaty o ogłoszeniu zagrożenia (rodzaj, obszar, zalecenia dla ludzi, przewidywany czas trwania),
  • komunikaty o odwołaniu zagrożenia,
  • dostępne są m.in w aplikacji RSO na stronie internetowej.

2. Media i portale internetowe:

  • publikują informacje o ogłoszeniu i odwołaniu zagrożenia,
  • komunikaty zawierają opis rodzaju i obszaru, na którym występuje zagrożenie oraz zalecenia dla mieszkańców.

3. Radio, telewizja i operatorzy sieci telekomunikacyjnych:

  • emitują komunikaty dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne o ogłoszeniu i odwołaniu zagrożenia,
  • operatorzy mogą również przekazywać ostrzeżenia w ramach swoich usług.

4. Alert RCB:

  • SMS o ogłoszeniu zagrożenia przekazywany jest na zlecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przez operatorów sieci telekomunikacyjnych,
  • komunikaty otrzymują wszystkie osoby przebywające na obszarze zagrożenia, niezależnie od sieci operatora.

MSWiA podkreśliło, że celem komunikatów ostrzegawczych jest ochrona życia i zdrowia obywateli naszego kraju. "Zawsze stosuj się do treści zawartych w przekazywanych ostrzeżeniach" - polecono.

Sygnały alarmowe w Polsce
Sygnały alarmowe w Polsce
Źródło: "Poradnik bezpieczeństwa"

Sygnały alarmowe (syreny) - kiedy są uruchamiane?

Resort przypomniał zasady dotyczące sygnałów alarmowych przy wykorzystaniu syren (niektóre posiadają możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych), które mogą zostać uruchomione w sytuacjach zagrożenia. Ich cel to szybkie ostrzeżenie ludzi i służb o niebezpieczeństwie oraz przekazanie informacji o jego odwołaniu.

Syreny wykorzystywane są także w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów. Informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest przez wojewodów do mediów najpóźniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.

1. Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej:

  • sygnał dźwiękowy: modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty,
  • zapowiedź słowna: trzykrotnie powtarzany komunikat: "Uwaga! Ogłaszam alarm…",
  • znak wizualny: żółty trójkąt - może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach.

2. Odwołanie alarmu dla ludności cywilnej:

  • sygnał dźwiękowy: ciągły dźwięk syreny przez 3 minuty,
  • zapowiedź słowna: trzykrotnie powtarzany komunikat: "Uwaga! Odwołuję alarm…",
  • znak wizualny: żółty trójkąt - może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach.

3. Ogłoszenie alarmu dla jednostki ochrony przeciwpożarowej:

  • sygnał dźwiękowy: trzykrotnie powtarzany wzrastający i opadający dźwięk syreny z przerwami 30-sekundowymi, trwający 3 minuty,
  • znak wizualny: żółty trójkąt - może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach.

4. Ogłoszenie alarmu ćwiczebnego/treningowego:

  • sygnał dźwiękowy: ciągły dźwięk syreny przez 1 minutę,
  • znak wizualny: żółty trójkąt równoboczny - może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Brak paniki to już połowa sukcesu". Co zrobić, kiedy usłyszymy syreny?

"Brak paniki to już połowa sukcesu". Co zrobić, kiedy usłyszymy syreny?

Syreny ostrzegawcze i "chwila paniki" wśród mieszkańców. "Pierwsza taka sytuacja w życiu"

Syreny ostrzegawcze i "chwila paniki" wśród mieszkańców. "Pierwsza taka sytuacja w życiu"

W przypadku uruchomienia sygnałów alarmowych - jak zaleca MSWiA, podkreślając, że to "kluczowa wiedza" - pamiętać należy, aby zachować spokój, stosować się do komunikatów wydawanych ustnie i jak najszybciej podejmować odpowiednie działania ochronne.

"Jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami. Sprawdź, gdzie są Twoi domownicy i osoby z najbliższego otoczenia, poinformuj ich o niebezpieczeństwie. Gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się" - podano.

Alert RCB - czym jest

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) to system SMS-owego powiadamiania ludzi o zagrożeniach. Jest uruchamiany wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy istnieje prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia na znacznym obszarze.

Informacje o potencjalnych zagrożeniach pochodzą z ministerstw, służb (m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej), a także instytucji takich jak: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej czy urzędy wojewódzkie. RCB całą dobą monitoruje to, co się dzieje w Polsce i w razie potrzeby uruchamia alert.

Osoby przebywające na obszarze zagrożenia otrzymują wiadomość SMS z ostrzeżeniem. Nie ma znaczenia, w jakiej sieci działa telefon. Operatorzy mają obowiązek niezwłocznie przesłać komunikat do wszystkich użytkowników na wskazanym terenie.

W ostatnich dniach alert RCB został wykorzystany między innymi podczas działań wojska oraz po otrzymaniu informacji o prawdopodobnym zagrożeniu z powietrza.

Poradnik Bezpieczeństwa

Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, we wspólnym projekcie rządowym, przygotowało "Poradnik bezpieczeństwa". To praktyczny przewodnik, który zawiera niezbędne informacje, umożliwiające każdemu obywatelowi skuteczne przygotowanie i działanie w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojna, klęski żywiołowe czy awarie infrastruktury krytycznej.

Rządowy "Poradnik bezpieczeństwa" będzie rozsyłany do Polaków pocztą. Obecnie jest dostępny online.

10 zasad, plecak ewakuacyjny, zapasy. Oto "Poradnik bezpieczeństwa"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

10 zasad, plecak ewakuacyjny, zapasy. Oto "Poradnik bezpieczeństwa"

ZOBACZ CAŁY PORADNIK BEZPIECZEŃSTWA >>>

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Krzysztof Bosak

TVN24 HD
NA ŻYWO

Krzysztof Bosak
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
MSWiAbezpieczeństwoostrzeżenia
Czytaj także:
Niedźwiedź brunatny
Wójt wystąpił o odstrzał pięciu niedźwiedzi. Znamy decyzję
Rzeszów
imageTitle
Niecodzienna sytuacja w maratonie. Mistrza świata wyłonił fotofinisz
EUROSPORT
Plac budowy gazociągu. Przesył rurociągiem do zakładu LNG (transport tankowcem LPG). Budowa rurociągu tranzytowego dla petrochemii w terenie.
Planują budowę gigantycznego gazociągu. Ma połączyć Afrykę z Europą
BIZNES
Burze, deszcz
Tutaj pogoda się popsuje. Ostrzeżenia IMGW
METEO
Tad Taube
Tad Taube nie żyje. Utworzył i fundował Muzeum POLIN
Świat
imageTitle
Fajdek pokazał moc. Lepszy tylko mistrz olimpijski
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali podejrzanego o handel narkotykami
Kryminalni zatrzymali handlarza narkotyków, namierzyli magazyn
WARSZAWA
Bukareszt
"Incydent prowadzący do eskalacji i wzrostu zagrożenia". Wezwali ambasadora Rosji
Świat
Czeski śmigłowiec Mi-171Sz
Czeskie śmigłowce w Polsce. Do ochrony nieba "bliskiego sojusznika"
Polska
imageTitle
Skandal na Vuelta a Espana. Gorzki komentarz Michała Kwiatkowskiego
EUROSPORT
Tylko w zeszłym roku słoweńska policja zatrzymała około 3 tysięcy migrantów próbujących przejechać do Europy Zachodniej
"Nie wiedziałem, kogo będę woził". Trzy lata więzienia za przewóz migrantów
Sebastian Klauziński
Zabójstwo Charliego Kirka. Obława na sprawcę
Podejrzany o zabójstwo Kirka "nie współpracuje", ale jego bliscy już tak
Świat
Evan Goldberg i Seth Rogen
"Telewizyjne Oscary" przyznane
Tomasz-Marcin Wrona
Samolot wypadł z pasa startowego na lotnisku Kraków-Balice
Samolot wypadł z pasa i "mało brakowało, a by go odwróciło". Lotnisko znów działa
Kraków
Polskie myśliwce
Nie było naruszenia polskiego nieba, samolot wypadł z pasa, pierwsza taka wizyta od sześciu lat
TO WARTO WIEDZIEĆ
Burzowo, pochmurno
Pochmurny, miejscami chłodny początek tygodnia
METEO
imageTitle
Lewandowski zaczął strzelanie w lidze. Duży wyczyn polskiego snajpera
EUROSPORT
imageTitle
Polski zapaśnik z brązowym medalem mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Pogaczar podarował zwycięstwo w Montrealu. Popis ekipy UAE
EUROSPORT
imageTitle
Mistrzowie świata wygrali EuroBasket. Rewelacja turnieju pokonana
EUROSPORT
Częściowa prohibicja
Nocna prohibicja w stolicy? Są dwie propozycje
Fakty
Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Co usłyszał Mentzen? Generałowie byli "bardzo dosadni"
Polska
Smog
Smog zabija co roku nawet 40 tysięcy Polaków
METEO
Wang Yi
Wizyta chińskiej delegacji w Warszawie. "Trzeba w Moskwie powiedzieć: stop"
Polska
Marco Rubio w Jerozolimie
Rubio w Jerozolimie mimo krytyki ataku Izraela na Katar
Świat
Biskup Antoni Dydycz
Zmarł biskup Antoni Dydycz
Białystok
imageTitle
Erling Haaland bohaterem derbów Manchesteru
EUROSPORT
Deszcz, ulewa, noc
Tu w nocy będzie deszczowo
METEO
Jacek Dobrzyński
"Koniec i kropka". Dobrzyński o tym, kto decyduje o dostępie do informacji niejawnych
Polska
imageTitle
Dobry był tylko początek. Baranowski już poza English Open
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica