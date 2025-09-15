Jak rozpoznać komunikat ostrzegawczy? Jak się zachować? MSWiA o "kluczowej wiedzy"

Marszałkowski o syrenach ostrzegawczych. "Brak paniki to jest już połowa sukcesu" Źródło: TVN24

Jak przekazało MSWiA, nad naszym bezpieczeństwem codziennie czuwają tysiące funkcjonariuszy służb, żołnierzy oraz pracowników różnych instytucji państwa. "System bezpieczeństwa to także ostrzeganie Ciebie i Twoich bliskich przed różnego rodzaju zagrożeniami, czy to katastrofami naturalnymi, czy o innym charakterze. W tym celu istnieją alerty RCB oraz syreny alarmowe" - przypomniano.

Treść rozporządzenia w sprawie alarmów i komunikatów ostrzegawczych dostępna jest na stronie Sejmu.

Komunikaty ostrzegawcze - jak są przekazywane

W sytuacjach zagrożenia - jak wyjaśnił resort - korzysta się z różnych sposobów ostrzegania, aby jak najszybciej dotrzeć do obywateli z informacją o niebezpieczeństwie i jak postępować. Można wyróżnić:

1. Regionalny System Ostrzegania (RSO):

komunikaty o ogłoszeniu zagrożenia (rodzaj, obszar, zalecenia dla ludzi, przewidywany czas trwania),

komunikaty o odwołaniu zagrożenia,

dostępne są m.in w aplikacji RSO na stronie internetowej.

2. Media i portale internetowe:

publikują informacje o ogłoszeniu i odwołaniu zagrożenia,

komunikaty zawierają opis rodzaju i obszaru, na którym występuje zagrożenie oraz zalecenia dla mieszkańców.

3. Radio, telewizja i operatorzy sieci telekomunikacyjnych:

emitują komunikaty dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne o ogłoszeniu i odwołaniu zagrożenia,

operatorzy mogą również przekazywać ostrzeżenia w ramach swoich usług.

4. Alert RCB:

SMS o ogłoszeniu zagrożenia przekazywany jest na zlecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przez operatorów sieci telekomunikacyjnych,

komunikaty otrzymują wszystkie osoby przebywające na obszarze zagrożenia, niezależnie od sieci operatora.

MSWiA podkreśliło, że celem komunikatów ostrzegawczych jest ochrona życia i zdrowia obywateli naszego kraju. "Zawsze stosuj się do treści zawartych w przekazywanych ostrzeżeniach" - polecono.

Sygnały alarmowe w Polsce Źródło: "Poradnik bezpieczeństwa"

Sygnały alarmowe (syreny) - kiedy są uruchamiane?

Resort przypomniał zasady dotyczące sygnałów alarmowych przy wykorzystaniu syren (niektóre posiadają możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych), które mogą zostać uruchomione w sytuacjach zagrożenia. Ich cel to szybkie ostrzeżenie ludzi i służb o niebezpieczeństwie oraz przekazanie informacji o jego odwołaniu.

Syreny wykorzystywane są także w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów. Informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest przez wojewodów do mediów najpóźniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.

1. Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej:

sygnał dźwiękowy: modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty,

zapowiedź słowna: trzykrotnie powtarzany komunikat: "Uwaga! Ogłaszam alarm…",

znak wizualny: żółty trójkąt - może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach.

2. Odwołanie alarmu dla ludności cywilnej:

sygnał dźwiękowy: ciągły dźwięk syreny przez 3 minuty,

zapowiedź słowna: trzykrotnie powtarzany komunikat: "Uwaga! Odwołuję alarm…",

znak wizualny: żółty trójkąt - może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach.

3. Ogłoszenie alarmu dla jednostki ochrony przeciwpożarowej:

sygnał dźwiękowy: trzykrotnie powtarzany wzrastający i opadający dźwięk syreny z przerwami 30-sekundowymi, trwający 3 minuty,

znak wizualny: żółty trójkąt - może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach.

4. Ogłoszenie alarmu ćwiczebnego/treningowego:

sygnał dźwiękowy: ciągły dźwięk syreny przez 1 minutę,

znak wizualny: żółty trójkąt równoboczny - może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach

W przypadku uruchomienia sygnałów alarmowych - jak zaleca MSWiA, podkreślając, że to "kluczowa wiedza" - pamiętać należy, aby zachować spokój, stosować się do komunikatów wydawanych ustnie i jak najszybciej podejmować odpowiednie działania ochronne.

"Jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami. Sprawdź, gdzie są Twoi domownicy i osoby z najbliższego otoczenia, poinformuj ich o niebezpieczeństwie. Gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się" - podano.

Alert RCB - czym jest

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) to system SMS-owego powiadamiania ludzi o zagrożeniach. Jest uruchamiany wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy istnieje prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia na znacznym obszarze.

Informacje o potencjalnych zagrożeniach pochodzą z ministerstw, służb (m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej), a także instytucji takich jak: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej czy urzędy wojewódzkie. RCB całą dobą monitoruje to, co się dzieje w Polsce i w razie potrzeby uruchamia alert.

Osoby przebywające na obszarze zagrożenia otrzymują wiadomość SMS z ostrzeżeniem. Nie ma znaczenia, w jakiej sieci działa telefon. Operatorzy mają obowiązek niezwłocznie przesłać komunikat do wszystkich użytkowników na wskazanym terenie.

W ostatnich dniach alert RCB został wykorzystany między innymi podczas działań wojska oraz po otrzymaniu informacji o prawdopodobnym zagrożeniu z powietrza.

Poradnik Bezpieczeństwa

Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, we wspólnym projekcie rządowym, przygotowało "Poradnik bezpieczeństwa". To praktyczny przewodnik, który zawiera niezbędne informacje, umożliwiające każdemu obywatelowi skuteczne przygotowanie i działanie w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojna, klęski żywiołowe czy awarie infrastruktury krytycznej.

Rządowy "Poradnik bezpieczeństwa" będzie rozsyłany do Polaków pocztą. Obecnie jest dostępny online.

