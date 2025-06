Były szef BBN ostrzega: to rzutuje na całą kadencję prezydenta Źródło: TVN24

Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego podpułkownik rezerwy doktor habilitowany Jacek Siewiera był nominowany przez Andrzeja Dudę, ale w czasie kampanii zaoferował wsparcie Rafałowi Trzaskowskiemu, gdyby ten został prezydentem. W "Faktach po Faktach" w TVN24 wyjaśnił, czemu tak się stało.

Krótko przypomnijmy: zaczęło się od tego, że w czasie panelu na Polskim Kongresie Gospodarczym Siewiera został zapytany przez szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka: - Panie ministrze, drogi Jacku, Rzeczpospolita pana potrzebuje znowu. Chciałbym po prostu zapytać (...), gdyby prezydent Rafał Trzaskowski złożył propozycję współpracy panu ministrowi, czy pan minister taką propozycję by przyjął?

- Tak, jeśli prezydent Rafał Trzaskowski zwróci się o pomoc, wsparcie, o moją wiedzę, o mój network, moje możliwości, to jestem do dyspozycji pana prezydenta - oświadczył wtedy były szef BBN.

Jacek Siewiera o "fundamencie bezpieczeństwa" Polski

- Pełniłem jeszcze niedawno funkcję szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (...). Miałem swój udział w sposobie prowadzenia polityki bezpieczeństwa państwa, również na arenie międzynarodowej - wskazywał w piątek w TVN24 Siewiera.

- Zadeklarowałem gotowość doradztwa kandydatowi, prezydentowi (Warszawy) Rafałowi Trzaskowskiemu, który o to się zwrócił, o co zostałem zapytany. I który również w swoim programie, w mojej ocenie, był bliższy ciągłości myśli strategicznej państwa, jeśli chodzi o relacje z Ukrainą i sposoby wsparcia Ukrainy - dodał Siewiera.

Podkreślił przy tym, że "bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i to, jaki los czeka Rzeczpospolitą, rozgrywa się dziś w Ukrainie". - To, jaką politykę będziemy realizować jako Europa wobec Ukrainy, stanowi fundament, najwyższy priorytet bezpieczeństwa Rzeczypospolitej - dodał.

Siewiera o Kaczyńskim, Dudzie i Trzaskowskim

Jak mówił Siewiera, "w kampanii można było poruszyć wiele tematów, mnóstwo z nich miało charakter polityczny, społeczny, każdy inny".

- Ale temat dotyczący Ukrainy rzeczywiście rzutuje na całą dekadę przyszłego sprawowania urzędu, być może dwóch kadencji przyszłego prezydenta. I w mojej ocenie ta ciągłość myśli strategicznej, która ma swoje korzenie w pracy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a realizowana była z żelazną konsekwencją - niejednokrotnie bardzo ryzykownie, brawurowo i niezwykle skutecznie, zostawiając historyczny ślad - przez prezydenta Dudę, znajdowała odzwierciedlenie w stanowisku i w programie Rafała Trzaskowskiego. W mojej ocenie, (to) prywatna ocena - zaznaczył.

Siewiera o deklaracji Nawrockiego. "W kampanii można powiedzieć niemal wszystko"

Były szef BBN został poproszony też o komentarz do postawy Karola Nawrockiego, który na spotkaniu ze Sławomirem Mentzenem podpisał listę jego postulatów. Jeden z nich brzmiał: "Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO".

>> Nawrocki podpisał postulaty Mentzena. Oto co zadeklarował <<

- Tego się w polityce przez trzy lata zmuszony byłem nauczyć, że w kampanii można powiedzieć niemal wszystko. Albo już dzisiaj to chyba wszystko - skwitował Siewiera.

Podkreślał przy tym, że "przyszłość Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim jest fundamentem przyszłości Europy, bezpieczeństwa Europy" - Fundamentem również przetrwania państwa, które dzisiaj dysponuje milionową armią i produkcją mniej więcej miliona trzystu, miliona czterystu tysięcy dronów rocznie - kontynuował, mówiąc o Ukrainie.

Zauważył przy tym, że Rosja "produkuje mniej więcej półtora miliona różnych klas dronów" rocznie. Na pytanie, czy dąży swoją wypowiedzią do tego, że Rosja - jeśli by wygrała wojnę - przejmuje potencjał ukraiński, Siewiera odparł: - To nie jest tylko potencjał armii, to jest potencjał produkcyjny.

- Dziś Ukraina produkuje trzy tysiące dronów dziennie. Dronów, które może wysłać na front i zużyć. Jeśli ta liczba się podwoi i zostanie wykorzystana przeciwko Europie, to jest śmiertelne zagrożenie, o którym mówił prezydent Joe Biden i które dziś również nad Europą wisi - kontynuował. - Stąd też ta ciągłość myśli strategicznej i zachowanie właściwego stanowiska ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej - zaznaczył.

Siewiera był dalej pytany, czy zatem Karol Nawrocki tego nie rozumie, czy był to tylko element kampanii. - Mówimy o prezydencie elekcie, który dopiero zacznie sprawować swój mandat, więc ja absolutnie nie czuję się uprawniony do tego, by w jakikolwiek sposób się odnieść do tak zadanego pytania - zdystansował się.