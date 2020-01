Jeśli pół świata mówi o listach poparcia do polskiej KRS, to gdyby rząd nie miał nic do ukrycia, chciałby to przeciąć - mówiła w "Faktach po Faktach" posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna. Według Łukasza Schreibera, przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, nie można opublikować tych list, gdyż "tak stanowi ustawa" o KRS.

Sędzia olsztyńskiego sądu Paweł Juszczyszyn przyjechał we wtorek do Warszawy. Chciał w Kancelarii Sejmu obejrzeć listy poparcia członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Jednak jego delegacja do stolicy została rano wycofana przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie i członka nowej KRS Macieja Nawackiego, który specjalnie w tym celu wrócił z urlopu. W rezultacie Juszczyszynowi nie pokazano żadnych dokumentów.

- Od początku tej afery z listami poparcia mówiliśmy, że tych list prawdopodobnie nie ma. To jest najbardziej prawdopodobny scenariusz - komentowała w "Faktach po Faktach" TVN24 posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna.

- Jeśli pół świata mówi o listach popracia polskiej KRS, to gdyby rząd nie miał nic do ukrycia, chciałby to przeciąć, chciałby powiedzieć: patrzcie każdy poparty przez przynajmniej 25 sędziów - dodała.

Łukasz Schreiber, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, przekonywał, że listy poparcia nowych członków KRS nie są podawane do wiadomości publicznej, gdyż "tak stanowi ustawa, artykuł 11c ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa". - Może się to komuś podobać, może się nie podobać, ale taki jest stan prawny - dodał.

Na sugestię, że Kancelaria Sejmu nie wykonała prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, Schreiber odpowiedział, że "taki wyrok był, tylko że to było przed przyjęciem ustawy o RODO (implementującej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - red.)". - Później mieliśmy decyzję UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych - red.), która wzywała do tego, by tych list nie pokazywać - mówił.

- Dlaczego ustawodawca takie zapisy prawne wprowadził? Przecież wszyscy widzimy, jak potężna, bezwzględna walka się toczy także ze zwolennikami reform w wymiarze sprawiedliwości wewnątrz struktur wśród sędziów. Widzimy, z jakim ostracyzmem spotykają się te osoby, które popierają wymiar sprawiedliwości - powiedział Schreiber. Tłumaczył, że to nie dlatego, żeby "Prawo i Sprawiedliwość miało cokolwiek do ukrycia, czy rząd", ale aby chronić "elementarne bezpieczeństwo tych sędziów, którzy podpisywali" listy poparcia kandydatów do KRS.

- Elementarna uczciwość każe przede wszystkim powiedzieć, że konstytucja mówi, że sędzia jest niezawisły, a sąd jest niezależny - zwróciła się Leszczyna do Schreibera.

- Państwo polskie ma problem z PiS-em, który polega na tym, że PiS - to było słychać w słowach pana ministra - myli państwo z partią. Państwo to jest patria, a to jest zupełnie coś innego. Nie partia, panie pośle - mówiła posłanka PO. - Sędzia Nawacki (prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, członek nowej KRS - red) wkracza w orzecznictwo. Jest prezesem, administruje sądem i wkracza w sprawę prowadzoną przez innego sędziego - zauważyła.

