Sędziowie z Iustitii apelują do Komisji Europejskiej o "podjęcie adekwatnych działań"

Przedstawiciele stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia zaapelowali do Komisji Europejskiej o "podjęcie niezwłocznie adekwatnych działań" w związku z niewykonywaniem przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 kwietnia. Sędziowie zwracają uwagę na prowadzone postępowanie względem sędziego Igora Tuleyi.

W liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von de Leyen, wiceprzewodniczącej Viery Jourovej i komisarza Didiera Reyndersa zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" informuje, że "Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego ignoruje postanowienia TSUE z dnia 8 kwietnia 2020 roku".

"Za uzasadnienie tego poglądu podano, że we wszystkich toczących się przed Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego postępowaniach, w których doszło do zadania TSUE pytań prejudycjalnych (…) przeprowadzono czynności w składach sprzecznych z przepisami prawa (krajowego), co skutkuje nieważnością postępowania. Skoro nieważność dotyczy całego postępowania, nie może mieć mocy obowiązującej również orzeczenie prejudycjalne TSUE, jakie zostało uzyskane w ramach takich nieważnych postępowań" – informują w piśmie prawnicy.