Polska "Będziemy to egzekwować wszystkimi dostępnymi środkami". Donald Tusk o Trybunale Konstytucyjnym Oprac. Kuba Koprzywa |

Tusk o Trybunale Konstytucyjnym: smutny widok Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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W piątek szef rządu był pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy uważa, że wejście policji do siedziby TK było "smutnym widokiem". - Zgadzam się. Generalnie widok Trybunału Konstytucyjnego jest dzisiaj bardzo smutny - odparł premier. - Od razu uprzedzam: to jest początek naszych działań - zapowiedział Tusk.

Szef rządu był dopytywany, czy TK będzie "przejmowany siłowo". - Będziemy egzekwować przepisy prawa - odpowiedział premier. Zaznaczył, że będzie to dokonywane w sposób, który "nie pozostawi wątpliwości".

- Trybunał Konstytucyjny musi być uzupełniony przez sędziów wybranych przez Sejm, czy się to komuś podoba, czy nie - podkreślił Tusk. - Tak że będziemy to egzekwować wszystkimi dostępnymi środkami - oświadczył.

Policja w Trybunale Konstytucyjnym i spór o sędziów

We wtorek już po raz drugi nie doszło do skutku Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, które miało zająć się m.in. projektem budżetu Trybunału na przyszły rok. Do budynku nie wpuszczono dwóch osób wybranych przez Sejm w marcu tego roku na sędziów TK - Krystiana Markiewicza i Marcina Dziurdy. Wezwali oni wówczas policję, której na miejscu towarzyszył prokurator z Prokuratury Krajowej. Prezes TK Bogdan Święczkowski ocenił później, że wtorkowe zdarzenia były próbą "zamachu na konstytucyjny organ państwa, jakim jest Trybunał Konstytucyjny".

Policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: TVN24

W tej kadencji Sejmu obecna większość nie obsadzała powstających wakatów w TK do marca tego roku. Wówczas Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału, uzupełniając jego skład do ustawowej liczby 15 sędziów. Byli to sędziowie: Magdalena Bentkowska, Dariusz Szostek, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz oraz Anna Korwin-Piotrowska.

1 kwietnia sędziowie Szostek i Bentkowska złożyli na zaproszenie prezydenta Nawrockiego ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele KPRP wskazywali wówczas, że sytuacja czworga pozostałych sędziów jest analizowana, gdyż - według prezydenckiej kancelarii - w Sejmie doszło do błędów.

9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej złożyli oni ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta". Ślubowanie ponownie złożyli wówczas też sędziowie Bentkowska i Szostek. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP.

Sędziowie Szostek i Bentkowska tego samego dnia objęli urzędy w TK. Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że cztery pozostałe osoby nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie "wobec prezydenta".

Prezydent zwleka z odebraniem ślubowania od kolejnego sędziego

Od kwietnia tego roku na rozpatrzenie przez TK oczekuje wniosek prezydenta Nawrockiego w sprawie sporu kompetencyjnego w związku ze ślubowaniem sędziów TK w Sejmie. We wniosku podkreślono między innymi, że czynności dokonane w Sejmie "nie wywołały jakichkolwiek skutków prawnych w sferze objęcia urzędu sędziego TK". Sytuacja czworga sędziów pozostaje wciąż przedmiotem sporu.

11 czerwca tego roku Sejm wybrał na sędziego TK Sławomira Patyrę. Wybór ten był konieczny w związku z upływającą 28 czerwca kadencją sędziego TK Andrzeja Zielonackiego. Sędzia Patyra nie objął jednak obowiązków służbowych, ponieważ prezydent nie odebrał od niego dotychczas ślubowania. 3 lipca prawnik poinformował, że skierował do prezydenta Nawrockiego pismo z prośbą o wyznaczenie terminu swojego ślubowania. Wskazał, że chciał zasygnalizować w ten sposób gotowość do nawiązania stosunku służbowego w TK.