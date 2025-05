"Nie wszyscy zdają sobie sprawę". Tusk o incydencie na Bałtyku

Kosiniak-Kamysz: od wielu miesięcy Bałtyk stał się miejscem ataków Źródło: TVN24

Premier Donald Tusk poinformował w środę, że rosyjski statek z "floty cieni", który jest objęty sankcjami, wykonywał podejrzane manewry w pobliżu kabla energetycznego łączącego Polskę ze Szwecją. Szef rządu dodał, że po interwencji polskiego wojska statek ten odpłynął do jednego z rosyjskich portów.

Tusk: te zagrożenia nie są abstrakcyjne

W czwartek podczas narady w Centrum Operacji Morskich w Gdyni Tusk powiedział, że "cały czas we współpracy z ministrem obrony narodowej monitorowaliśmy tę sytuację, niestety nie pierwszą taką sytuację, z jaką mieliśmy do czynienia kilkadziesiąt godzin temu na Bałtyku". - Związana jest z tymi podejrzanymi zachowaniami niektórych jednostek z tak zwanej "floty cieni" - dodał.

Premier mówił, że "miało miejsce już kilka bardzo masywnych zdarzeń zniszczenia infrastruktury podwodnej, więc te zagrożenia nie są abstrakcyjne".

Szef rządu powiedział, że jest "bardzo usatysfakcjonowany, że w sposób bardzo skuteczny, dyskretny, bez nadużywania niepotrzebnych środków, ale udało się zniechęcić statek do jakichś działań kinetycznych, które mogłyby spowodować uszkodzenia kabla energetycznego".

Cezary Tomczyk i Donald Tusk Źródło: TVN24

- Sprawa jest niestety już dość typowa. Panom admirałom, generałom nie muszę tego wyjaśniać, ale ciągle nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak często obiekty infrastruktury krytycznej, te międzynarodowe leżące na dnie Bałtyku, są obiektem działań o charakterze dywersyjnym czy wręcz terrorystycznym - zaznaczył.

- Mieliśmy już do czynienia z akcjami, które doprowadziły do bardzo masywnych uszkodzeń. W tym przypadku statek manewrował w pobliżu kabla energetycznego łączącego Szwecję i Polskę. To, że także dzięki waszym działaniom szybkim, zdecydowanym, jednostka odpłynęła do jednego z portów rosyjskich, oszczędziliśmy sobie bardzo poważnych, i Szwedom, kłopotów i nakładów finansowych - mówił.

- Wiem, że jeszcze cały czas badamy, czy nie doszło do podłożenia jakichś ładunków. Wiadomo, że trzeba to sprawdzić bardzo dokładnie - dodał.