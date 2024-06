Do treści uzasadnienia wniosku o uchylenie immunitetu Mariuszowi Błaszczakowi dotarła reporterka TVN24 Agata Adamek. Jak mówiła, zarzuca się w nim Błaszczakowi, że w wyniki jego działań generał Tomasz Piotrowski "czuje się poniżony" i że "zostało utracone zaufanie do niego". W uzasadnieniu wniosku mowa też o tym - wskazywała dziennikarka - że były szef MON za pośrednictwem swojego współpracownika "zażądał wygłoszenia przez generała takiego komunikatu, który zdaniem generała naruszał tajemnicę państwową".

Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka , a obecnie szefa klubu parlamentarnego PiS . Chodzi o prywatny akt oskarżenia byłego dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych generała Tomasza Piotrowskiego, który powołuje się na artykuł 212 Kodeksu karnego dotyczący publicznego znieważenia.

Sprawa dotyczy rosyjskiej rakiety, która w grudniu 2022 roku spadła w lesie pod Bydgoszczą, a została odkryta przypadkiem dopiero kilka miesięcy później. Błaszczak oskarżył wówczas generała, że nie poinformował go w grudniu o tym, że rosyjska rakieta wleciała w polską przestrzeń powietrzną.

Reporterka TVN24 dotarła do wniosku

Reporterka TVN24 Agata Adamek dotarła do wniosku o uchylenie immunitetu Błaszczakowi.

Jak mówiła, skierował go pełnomocnik generała, a uzasadnienie dokumentu robi "ogromne wrażenie". - W uzasadnieniu tego wniosku są szczegóły tamtego czasu, czyli kwietnia 2023 roku, kiedy wyszło na jaw za sprawą postronnej osoby, że na teren Polski wpadła rosyjska rakieta - powiedziała.

Wskazywała, że pełnomocnik generała Piotrowskiego opisuje dokładnie wydarzenia w tamtym czasie i wyjaśnia, że we wniosku chodzi o postępowanie Mariusza Błaszczaka, które "mogło poniżyć w opinii publicznej generała Piotrowskiego oraz narazić na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowania stanowiska dowódcy operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych poprzez zarzucenie, że generał broni Tomasz Piotrowski miał nie wywiązać się właściwie ze swoich obowiązków".

- Na kolejnych stronach tego uzasadnienia czytamy między innymi o tym, że generał czuje się poniżony, że zostało utracone za sprawą słów ministra obrony narodowej zaufanie do niego, że jego współpracownicy pytali o tę sprawę - mówiła Adamek.

Zauważyła, że wojskowego "rzeczywiście pytano o jego wiarygodność, pytano dlaczego nie poinformował, jeżeli wiedział o czymś, co wydarzyło się w grudniu, jak sugerował Mariusz Błaszczak". Przypomniała także, że ówczesny szef MON przekonywał, iż "to właśnie generał jest odpowiedzialny za nieprzekazanie informacji, że on o tym wszystkim wiedział".