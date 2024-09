Ile osób ewakuowano dotąd podczas powodzi. Dane MSWiA

Ewakuowane osoby otrzymały schronienie m.in. w pensjonatach, domach wczasowych, część osób schroniła się u bliskich. Niektórzy wrócili już do siebie, inni czekają, kiedy będzie to możliwe.

Ewakuacja ze szpitala w Nysie i ZOL w Paczkowie

W najbardziej dramatycznym momencie ewakuacji w Nysie, gdy woda odcięła już na kilkaset metrów dostęp do szpitala, pacjenci transportowani byli do karetek pontonami i na łodziach. W akcji służb ratunkowych brali udział również żołnierze.

Ewakuacje mieszkańców z terenów zagrożonych i dotkniętych powodzią były dobrowolne. Służby i przedstawiciele rządu wielokrotnie podkreślali, że wiele osób odmawiało opuszczenia domu z obawy o dobytek. Zmieniło się to po wprowadzeniu 16 września przez rząd stanu klęski żywiołowej w rejonie powodzi, co dało państwu prawo do organizowania przymusowych ewakuacji. Do tej pory administracja nie sięgnęła jednak po to narzędzie.