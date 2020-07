"Za każdym razem, gdy serce po zatrzymaniu rusza na nowo, to jest rodzaj cudu"

"Trzymając serce człowieka w ręku, trzyma się jego życie"

- Dopiero po zabiegu do nas dotarło, że w tej historycznej chwili pracujemy razem - powiedział w "Faktach po Faktach" TVN24 Zembala. - Tak jak zabieg przebiegł bardzo dobrze, sprawnie, przy fantastycznej pracy łódzkiego zespołu, tak dopiero po zabiegu, gdy pokazano nam zdjęcia, zaczęliśmy rozmawiać o tym, że to pierwszy raz, kiedy jesteśmy razem - podobnie jak nasi ojcowie - przy stole operacyjnym. Wtedy też dostrzegliśmy wagę tego wydarzenia - dodał.

"Każdy specjalista, każda specjalność jest ważna w medycynie"

Religa stwierdził, że jest przekonany, iż jest jeszcze wiele rzeczy do odkrycia w medycynie. - Natomiast jest równie wiele rzeczy, które można ciągle poprawiać. Historia kardiochirurgii, którą znam, to jest ciągły, nieprawdopodobny postęp. Rzeczywiście, nasi ojcowie mieli to szczęście, że zrobili krok milowy. Z niczego nagle zaczęła powstawać nowoczesna kardiochirurgia - zauważył.

"Pandemia wpłynęła na wszystkie aspekty naszego życia"

Dr hab. Zembala opowiadał, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na pracę kardiochirurgów. - Dobrze wiemy, że ta pandemia wpłynęła na wszystkie aspekty naszego życia. Na wszystkie elementy naszej pracy - podkreślił. - Jako przykład podam aspekt transplantacji serca czy płuc. Dziś zmuszeni jesteśmy do testowania zarówno dawców, jak i biorców, do wykonywania testów, czy dawca bądź biorca jest wolny od koronawirusa. To zabiera nam trochę czasu. To sprawia, że nasze koordynacje są nieco dłuższe. To wszystko sprawia, że chcemy zabieg bezpiecznie wykonać, ale też, że patrzymy na problem pandemii - relacjonował.