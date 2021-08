Cessak zawiadamia prokuraturę w sprawie posła Konfederacji. Chodzi o "wtargnięcie do gabinetu na siłę"

Grzegorz Cessak, szef Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie przekroczenia uprawnień przez posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Dzień wcześniej Cessak przekazał, że w jego biurze doszło do "happeningu antyszczepionkowego". - Wtargnięto do mojego gabinetu na siłę - mówił. Urząd ma być po tym zdarzeniu chroniony przez policję.

Pytany, czego oczekiwały te osoby, wyjaśnił, że "wglądu do badań klinicznych populacji poniżej 12. roku życia". Cessak, powiedział, że "bardziej skupiono się na show, które było transmitowane na YouTube, niż na samym poznaniu kwestii badań klinicznych w populacji pediatrycznej". Ocenił, że był to "happening antyszczepionkowy".

Jest zawiadomienie do prokuratury

Po tym incydencie Cessak potwierdził we wtorek Polskiej Agencji Prasowej, że składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie przekroczenia uprawnień przez Grzegorza Brauna. Urząd będzie dodatkowo chroniony przez policję.

Cessak o "wtargnięciu siłą" do jego gabinetu

Grzegorz Cessak zwrócił uwagę w TVN24, że z taką sytuacją do tej pory nie miał do czynienia. - Oczywiście kontrole poselskie się zdarzają, ale zawsze są w pewnej kulturze, dyskusji, przede wszystkim zrozumieniu tematu - stwierdził. Dodał, że nikt nie uzgadniał z nim zamiaru przeprowadzenia tej kontroli. - Wtargnięto do mojego gabinetu na siłę – powiedział. Ocenił jako złe to, że takie sytuacje są podsycane przez parlamentarzystów.