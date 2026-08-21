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Polska

Grzegorz Braun usłyszał kolejne zarzuty. Prokurator krajowy o szczegółach

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W czwartek Grzegorz Braun usłyszał w prokuraturze zarzuty popełnienia czterech przestępstw. Nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień - poinformował w TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk.

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk przekazał w piątkowym wydaniu "Jeden na jeden" w TVN24, że chodzi o sprawy kradzieży flagi ukraińskiej, kradzieży flagi Unii Europejskiej, zniszczenia wystawy poświęconej LGBTQ+ w Sejmie, a także pomówienia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Pierwsza z wymienionych spraw dotyczy wydarzeń z maja 2025 roku w Białej Podlaskiej. W trakcie wiecu Brauna jeden z mężczyzn ściągnął z budynku urzędu miasta ukraińską flagę. Braun uścisnął mu dłoń w geście podziękowania. - Biorę wszystkich państwa na świadków, że pan Kacper jako mój asystent przybrany do czynności polskiego posła do Parlamentu Europejskiego na moją prośbę i moje wyraźne polecenie uczynił to, co uczynił. A zatem to moja odpowiedzialność - zwrócił się wtedy do uczestników wiecu Braun.

Mężczyzna ściągnął flagę Ukrainy podczas wiecu Grzegorza Brauna
Mężczyzna ściągnął flagę Ukrainy podczas wiecu Grzegorza Brauna
Źródło zdjęcia: BP24.PL 

W tym samym miesiącu Braun zabrał flagę Unii Europejskiej z budynku Ministerstwa Przemysłu w Katowicach. Kiedy opuszczał budynek, rzucił flagę na podłogę, zdeptał ją, wytarł w nią buty i z nią wyszedł. Potem spalił ją przed pomnikiem przy kopalni "Wujek". 

Artykuł aktualizowany

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Grzegorz BraunDariusz KornelukProkuratura
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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