Polska Grzegorz Braun usłyszał kolejne zarzuty. Prokurator krajowy o szczegółach Kuba Koprzywa |

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Prokurator krajowy Dariusz Korneluk przekazał w piątkowym wydaniu "Jeden na jeden" w TVN24, że chodzi o sprawy kradzieży flagi ukraińskiej, kradzieży flagi Unii Europejskiej, zniszczenia wystawy poświęconej LGBTQ+ w Sejmie, a także pomówienia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Pierwsza z wymienionych spraw dotyczy wydarzeń z maja 2025 roku w Białej Podlaskiej. W trakcie wiecu Brauna jeden z mężczyzn ściągnął z budynku urzędu miasta ukraińską flagę. Braun uścisnął mu dłoń w geście podziękowania. - Biorę wszystkich państwa na świadków, że pan Kacper jako mój asystent przybrany do czynności polskiego posła do Parlamentu Europejskiego na moją prośbę i moje wyraźne polecenie uczynił to, co uczynił. A zatem to moja odpowiedzialność - zwrócił się wtedy do uczestników wiecu Braun.

Mężczyzna ściągnął flagę Ukrainy podczas wiecu Grzegorza Brauna Źródło zdjęcia: BP24.PL

W tym samym miesiącu Braun zabrał flagę Unii Europejskiej z budynku Ministerstwa Przemysłu w Katowicach. Kiedy opuszczał budynek, rzucił flagę na podłogę, zdeptał ją, wytarł w nią buty i z nią wyszedł. Potem spalił ją przed pomnikiem przy kopalni "Wujek".

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