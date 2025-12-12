Braun groził ministrowi "wieszaniem". Poseł Konfederacji: to zapowiedź rozliczeń

Wawer o słowach Brauna o "wieszaniu" Niedzielskiego: to zapowiedź rozliczeń Źródło: TVN24

Poseł Konfederacji Michał Wawer w programie "#BezKitu" został zapytany przez gościa z publiczności, czy jego partia zamierza utworzyć w przyszłości koalicję z partią Grzegorza Brauna. Gość ocenił, że Braun nie kieruje się wartościami chrześcijańskimi, jest antysemitą i zaatakował fizycznie kobietę.

- Nic mi nie wiadomo, żeby Grzegorz Braun bił jakiekolwiek kobiety. (...) Pamiętam, że to raczej Grzegorz Braun był atakowany przez tę panią - odparł.

Grzegorz Braun 12 grudnia 2023 roku w Sejmie użył gaśnicy do zgaszenia świec chanukowych. Strumień proszku skierował też w twarz próbującej interweniować wówczas Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk. W poniedziałek rozpoczął się przeciwko Braunowi proces sądowy m.in. w tej sprawie.

Grzegorz Braun użył gaśnicy do zgaszenia świec chanukowych i skierował proszek w stronę Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk (12.12.2023 r.) Źródło: TVN24

Gudzińska-Adamczyk relacjonowała w grudniu 2023 r., że po opuszczeniu Sejmu tego samego dnia poczuła się gorzej, straciła przytomność i trafiła do szpitala. Przez pewien czas nie mogła mówić i mogła jedynie porozumiewać się za pośrednictwem elektronicznych komunikatorów. Miała też problemy z przełykaniem żywności, a dodatkowo w tym czasie mierzyła się z zaostrzeniem astmy oskrzelowej.

Haniebne zachowanie Brauna w Sejmie Źródło: TVN24

Koalicja z Braunem? Wawer o scenariuszu "negocjacji"

Posłanka Koalicji Obywatelskiej i wiceministra w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska zapytała Wawra, "czy jest zgoda i przyzwolenie na takie zachowania, czy stanowcza reakcja, że coś takiego w życiu publicznym i w życiu politycznym nie powinno być akceptowane". - Albo mamy wartości, albo nie mamy tych wartości, albo one są na pokaz, albo są rzeczywiście, pan musi się zdecydować - zaznaczyła.

Wawer nie odniósł się jednak do jej wypowiedzi, tylko wrócił do pierwotnego pytania o koalicję z Braunem. - Polityka ma to do siebie i tworzenie koalicji ma to do siebie, że koalicja tworzy się pomiędzy partiami, które mają różnice programowe. Jeżeli ktoś ma takie same poglądy jak inny polityk, no to najczęściej jest w tej samej partii. Jeżeli mówimy o układaniu jakichkolwiek koalicji, to siłą rzeczy musi to być z osobami o innych poglądach - mówił.

Dopytywany dalej o możliwość stworzenia koalicji z ugrupowaniem Brauna, Wawer zaznaczył, że "najchętniej by widział samodzielne rządy Konfederacji". - Natomiast jeżeli tego się nie uda jeszcze w następnej kadencji osiągnąć, no to będziemy musieli negocjować koalicję - stwierdził poseł Konfederacji.

Michał Wawer broni słów Brauna o "wieszaniu" Niedzielskiego

Radomir Wit przywołał też słowa Brauna, który w 2021 r. w Sejmie zwrócił się do ówczesnego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i powiedział: "Będziesz pan wisiał".

Braun do Niedzielskiego: będziesz wisiał. Reakcja wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej: skandal (materiał z września 2021 r.) Źródło: TVN24

Wawer w odpowiedzi ocenił, że Niedzielski "w czasach COVID-u prowadził zbrodniczą politykę".

Wit stwierdził, że to, co powiedział wtedy Braun, to "haniebne, skandaliczne słowa" i pytał posła, czy akceptuje taką retorykę. - Gdybym zgadzał się ze wszystkim, co Grzegorz Braun robi i miał takie same jak on poglądy, to bylibyśmy nadal w jednej partii - powtórzył.

- Uważam, że ze wszystkich polskich polityków ostatnich dziesięciu lat być może pan Niedzielski (...) jest w ścisłej czołówce trzech czy pięciu osób, które najbardziej zasłużyły na usłyszenie czegoś takiego - dodał Michał Wawer.

Gdy Wit zwrócił uwagę, że wezwane do wieszania jest wezwaniem do zabójstwa, poseł Konfederacji odparł, że "nic takiego nie miało miejsca". - A co oznacza wezwanie do tego, że ktoś będzie wisiał? - pytał Wit. - Zapowiedź rozliczeń - odparł Wawer.

- Naprawdę jestem zdumiony i chyba nie wiem, co powiedzieć - zareagował Radomir Wit.

- Mam nadzieję, że ludzie to słyszą i trzeba nazywać rzeczy po imieniu: to, co jest brunatne, jest brunatne. To, co jest niedopuszczalne, jest niedopuszczalne - podkreśliła Gajewska.

Dwa lata rządu 15 października. Gajewska o "realnym wpływie" dla rodzin

Goście programu podsumowywali też dwa lata rządów koalicji, na której czele stoi premier Donald Tusk.

Aleksandra Gajewska wśród sukcesów w resorcie, w którym pracuje, wymieniła podwyżkę świadczenia 500+ do 800+, wprowadzenia świadczenia "Aktywny Rodzic", czyli tzw. "babciowego", przeznaczenie 6,5 mld złotych na budowę usług żłobkowych, które przełożyły się na - jak mówiła wiceministra - "blisko 39 tysięcy nowych miejsc żłobkowych", i na to, że "319 gmin pierwszy raz w historii zyskały dostęp do takich usług".

Mówiła też o "obniżce opłat" dla rodziców, którzy zapisali swoje dzieci do żłobka. - Miesięcznie rodzice do tej pory, zanim wprowadziliśmy "babciowe", płacili za żłobek średnio 999 złotych miesięcznie. Teraz jest to około 90 złotych (miesięcznie). To jest realny wpływ na poprawę sytuacji rodzin - zaznaczyła.

Na pytanie Radomira Wita, czy po ewentualnym przejęciu władzy Konfederacja zlikwiduje wymienione przez Gajewską programy, Wawer powiedział, że "na pewno nie wszystkie" i uznał, że "waloryzacja do 800+ była całkowicie uzasadniona".

Zapowiedział przy tym, że Konfederacja utrzymałaby w mocy świadczenie 800+, a w przypadku pytania o "babciowe" zastanawiał się w ciszy kilka sekund i ostatecznie ocenił, że to program, który "należałoby zreformować".

