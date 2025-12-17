Logo strona główna
Polska

Giertych dostał odpowiedź w sprawie Kurowskiej. "Kłamanie zawsze jest niegodne"

Maria Kurowska
Giertych: kłamanie zawsze jest niegodne
Źródło: TVN24
Roman Giertych potwierdził w "Kropce nad i" w TVN24, że z pisma, które otrzymał z Kancelarii Sejmu wynika, że ujawniony przez Onet mail posłanki PiS Marii Kurowskiej do Tomasza Mraza - został wysłany z jej skrzynki pocztowej. Jak dodał polityk KO, "żądała kontroli nad środkami Funduszu Sprawiedliwości na swoim terenie".

Kilka tygodni temu Onet opisał maile posłanki PiS Marii Kurowskiej, w których miała zabiegać o wpływ na decyzje finansowe Funduszu Sprawiedliwości. Jeden z nich w lipcu 2020 roku miała wysłać do byłego dyrektora departamentu Funduszu Sprawiedliwości w resorcie sprawiedliwości Tomasza Mraza. Według Onetu wiadomość zawierała prośbę, by Mraz nie podpisywał żadnych umów w sprawie dwóch powiatów bez konsultacji z nią. 

"Bardzo proszę o 100 tysięcy dla każdego z nich". Ujawnili maile posłanki od Ziobry, tak się tłumaczy
"Bardzo proszę o 100 tysięcy dla każdego z nich". Ujawnili maile posłanki od Ziobry, tak się tłumaczy

Początkowo posłanka nie zaprzeczała ujawnionym wiadomościom i tłumaczyła, że "nie robiła nic, co wykraczało poza ustawę o wykonywaniu mandatu posła". Jej stanowisko uległo zmianie w trakcie konferencji prasowej z byłym wiceministrem sprawiedliwości i posłem PiS Michałem Wójcikiem na początku grudnia. Polityczka PiS odniosła się wówczas do maila, który miała wysłać do Mraza. Zarzuciła dziennikarzowi Onetu Kamilowi Dziubce, że w swoim artykule "posłużył się nieprawdziwym, sfabrykowanym e-mailem".

Poseł KO Roman Giertych zwrócił się wówczas do Kancelarii Sejmu o zweryfikowanie, czy mail rzeczywiście został wysłany ze skrzynki pocztowej posłanki i sugerował, że "można to sprawdzić w 15 minut".

Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec potwierdził w środę, że "wiadomość została wysłana z serwerów należących do Kancelarii Sejmu". 

Giertych: kłamanie zawsze jest niegodne

Roman Giertych skomentował sprawę ponownie w "Kropce nad i" w TVN24. - Otrzymałem pismo od pana ministra Siwca, z którego wynika (...) że ten mail został wysłany z konta pani (posłanki) - powiedział.

Dopytywany, czy Kurowska chciała, aby te środki trafiły do regionu, z którego została wybrana na posłankę, odpowiedział. - Ona nie żądała środków, ona żądała kontroli nad środkami Funduszu Sprawiedliwości na swoim terenie (...) Ocena tego należy do prokuratury. Ja nie wiem, czy to było przestępstwo (...) ale kłamanie zawsze jest niegodne - dodał.

Roman Giertych
Roman Giertych
Źródło: TVN24

Wcześniej Onet zwrócił uwagę, że Kurowska w kontaktach z urzędnikami z Funduszu Sprawiedliwości korzystała z dwóch skrzynek pocztowych: prywatnej i służbowej, należącej do Kancelarii Sejmu.

Autorka/Autor: os/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Polak/PAP

Roman Giertych
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica