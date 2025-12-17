Giertych dostał odpowiedź w sprawie Kurowskiej. "Kłamanie zawsze jest niegodne"

Giertych: kłamanie zawsze jest niegodne Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kilka tygodni temu Onet opisał maile posłanki PiS Marii Kurowskiej, w których miała zabiegać o wpływ na decyzje finansowe Funduszu Sprawiedliwości. Jeden z nich w lipcu 2020 roku miała wysłać do byłego dyrektora departamentu Funduszu Sprawiedliwości w resorcie sprawiedliwości Tomasza Mraza. Według Onetu wiadomość zawierała prośbę, by Mraz nie podpisywał żadnych umów w sprawie dwóch powiatów bez konsultacji z nią.

Początkowo posłanka nie zaprzeczała ujawnionym wiadomościom i tłumaczyła, że "nie robiła nic, co wykraczało poza ustawę o wykonywaniu mandatu posła". Jej stanowisko uległo zmianie w trakcie konferencji prasowej z byłym wiceministrem sprawiedliwości i posłem PiS Michałem Wójcikiem na początku grudnia. Polityczka PiS odniosła się wówczas do maila, który miała wysłać do Mraza. Zarzuciła dziennikarzowi Onetu Kamilowi Dziubce, że w swoim artykule "posłużył się nieprawdziwym, sfabrykowanym e-mailem".

Poseł KO Roman Giertych zwrócił się wówczas do Kancelarii Sejmu o zweryfikowanie, czy mail rzeczywiście został wysłany ze skrzynki pocztowej posłanki i sugerował, że "można to sprawdzić w 15 minut".

Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec potwierdził w środę, że "wiadomość została wysłana z serwerów należących do Kancelarii Sejmu".

Odpowiedziałem dzisiaj na pismo @GiertychRoman w sprawie ujawnionego niedawno przez @onetpl e-maila. Metadane wskazują, że opisywana wiadomośc została wysłana z serwerów należących do Kancelarii Sejmu. — Marek Siwiec (@mareksiwiec) December 17, 2025 Rozwiń Siwiec o mailach Kurowskiej Źródło: X

Giertych: kłamanie zawsze jest niegodne

Roman Giertych skomentował sprawę ponownie w "Kropce nad i" w TVN24. - Otrzymałem pismo od pana ministra Siwca, z którego wynika (...) że ten mail został wysłany z konta pani (posłanki) - powiedział.

Dopytywany, czy Kurowska chciała, aby te środki trafiły do regionu, z którego została wybrana na posłankę, odpowiedział. - Ona nie żądała środków, ona żądała kontroli nad środkami Funduszu Sprawiedliwości na swoim terenie (...) Ocena tego należy do prokuratury. Ja nie wiem, czy to było przestępstwo (...) ale kłamanie zawsze jest niegodne - dodał.

Roman Giertych Źródło: TVN24

Wcześniej Onet zwrócił uwagę, że Kurowska w kontaktach z urzędnikami z Funduszu Sprawiedliwości korzystała z dwóch skrzynek pocztowych: prywatnej i służbowej, należącej do Kancelarii Sejmu.

OGLĄDAJ: Roman Giertych o ustawie łańcuchowej: psy padły ofiarą wojny między panem Nawrockim a Kaczyńskim