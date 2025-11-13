Logo strona główna
Polska

Gdzie Nawrocki mógłby spotkać się z Zełenskim? Wicepremier Ukrainy odpowiada

FPF
Taras Kaczka o możliwym spotkaniu Nawrocki-Zełenski: potrzebujemy kontaktów na najwyższym poziomie
Źródło: TVN24
Potrzebujemy kontaktów na najwyższym poziomie - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 wicepremier Ukrainy Taras Kaczka w kontekście możliwego spotkania prezydenta Polski Karola Nawrockiego i Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Karol Nawrocki w trakcie swojej wrześniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych zadeklarował, że "spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim jest możliwe". Jednak od początku prezydentury Nawrockiego nie doszło do jego spotkania z ukraińskim odpowiednikiem.

O to, czy potrzebne jest spotkanie na linii Nawrocki-Zełenski, w "Faktach po Faktach" w TVN24 pytany był wiceszef ukraińskiego rządu Taras Kaczka. - Potrzebujemy kontaktów na najwyższym poziomie, na poziomie prezydentów, premierów - oświadczył.

Dopytywany o to, gdzie Nawrocki z Zełenskim mogliby się spotkać, Kaczka wymienił Kijów i Warszawę oraz stwierdził, że "gdziekolwiek". Uzupełnił też, że prezydenci "w końcu ustalą" datę ich pierwszego spotkania.

Mówiąc o stosunkach polsko-ukraińskich, gość TVN24 zwrócił uwagę, że rozpoczęły się ekshumacje Polaków w Ukrainie. W jego ocenie jest to dowód na to, że Ukraińcy w stosunku do Polaków nie kierują się ideologią. - Historia pozostaje tematem, który jest (pełen - red.) ciężkich tematów - stwierdził Taras Kaczka.

Świat
Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski /akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

UkrainaKarol NawrockiWołodymyr ZełenskiStosunki Polska - Ukraina
