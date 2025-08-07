Weterynarz, modelka porno, szpieg. Gdzie jest Daria Astapienka?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



- Przyjedź do mnie, to pilne. Muszę ci coś powiedzieć - rzuciła Daria do słuchawki.

Był wieczór 12 grudnia 2023 roku. Na dworze ciemno i zimno. Waleria słyszała, że jej koleżance plącze się język, że jest pijana. Nie miała ochoty wychylać nosa z domu. Ale Daria nie odpuszczała: - To coś bardzo ważnego. Przyjedź, proszę.

Obie pochodzą z Białorusi, ale poznały się dopiero w Łodzi, kilka miesięcy wcześniej.

- Dobrze - ugięła się wreszcie Waleria.

Zanim usiadły w kuchni małego mieszkania na łódzkim Widzewie, Daria schowała ich telefony w łazience. Potem opowiedziała Walerii, po co tak naprawdę przyjechała do Polski.

***

Cofnijmy się do maja 2020 roku. Daria ma 33 lata. Na Białorusi, gdzie mieszka od urodzenia, skończyła weterynarię. Na razie nie pracuje w zawodzie. Interesuje ją polityka, współpracuje z podziemnymi organizacjami. Jest członkinią działającej od 2010 roku organizacji "Mów Prawdę!". To inicjatywa poety Uładzimira Niaklajeu. Deklarowanym celem jej kampanii było zbieranie i rozpowszechnianie informacji o realnym stanie białoruskiego państwa i społeczeństwa.