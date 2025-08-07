"Gaza - co dalej?". Debata w TVN24+

Izrael przeprowadza ataki w Strefie Gazy. Przesiedleni Palestyńczycy ryzykują życiem, by zdobyć jedzenie Źródło: Reuters

Wojna w Strefie Gazy rozpoczęła się 7 października 2023 roku, gdy Hamas zaatakował południowy Izrael, zabijając około 1200 osób, głównie cywilów, i porwał na terytorium Gazy 251 kolejnych. Według ministerstwa zdrowia Gazy, izraelski odwet pochłonął już ponad 60 tysięcy ofiar, głównie cywilów. Strefa Gazy jest zrujnowana.

Sytuacja humanitarna w ogarniętej konfliktem Strefie Gazy jest tragiczna. W półenklawie od miesięcy brakuje żywności i wody. Nieliczne centra dystrybucji pomocy są niszczone w atakach, a wsparcie i tak dociera tam w okrojonym zakresie. Co 20 minut w Gazie umiera jedno dziecko.

