Polska TVN24 z nagrodą dla "Redakcji 25-lecia". "Wierzymy w sens tego, co robimy" Oprac. Adam Styczek |

TVN24 z nagrodą "Redakcja 25-lecia" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: crab

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W poniedziałek w Warszawie odbyła się uroczysta gala 25-lecia serwisu Wirtualnemedia.pl. Podczas tego jubileuszowego wydarzenia redakcja uhonorowała najważniejsze podmioty ostatniego ćwierćwiecza z polskiej branży medialnej.

Stacja TVN24 została dostała nagrodę w kategorii "Redakcja 25-lecia". Laudację odczytała Małgorzata Kozieł-Pańczyk, dyrektorka komunikacji w Totalizatorze Sportowym.

"Znaczenie tej redakcji w Polsce wykracza poza samą popularność. Stała się punktem odniesienia dla całej branży, szkołą pracy dla wielu dziennikarzy i jednym z tych mediów, które przez lata najmocniej wpływały na sposób, w jaki Polacy śledzą, rozumieją i komentują rzeczywistość. Nagroda nie tylko w pełni zasłużona, ale także symboliczna, bo - zupełnie przypadkiem - redakcja ta powstała w 2001 roku i też świętuje swoje 25. urodziny" - brzmi laudacja.

Brygida Grysiak: wierzymy w sens tego, co robimy

Statuetkę w imieniu redakcji odebrała zastępczyni redaktora naczelnego TVN24 Brygida Grysiak. - Bardzo dziękuję w imieniu koleżanek i kolegów z TVN24. Ten tytuł brzmi bardzo dumnie - powiedziała. - Po 25 latach wspólnej pracy z najlepszym zespołem dziennikarskim pod słońcem wiem, że nie chcemy iść na skróty. Będziemy konsekwentnie, ze wszelkimi konsekwencjami, dociekać prawdy - mówiła.

Brygida Grysiak dziękowała całemu zespołowi TVN24. - Bardzo nisko się wam kłaniam i bardzo wam dziękuję. Kłaniam się najniżej też naszym widzkom i widzom za to, że jesteście z nami od 25 lat - dodała.

Później, już po odebraniu nagrody, Grysiak podkreślała w rozmowie z reporterem TVN24, że wyróżnienie "nie jest dla telewizji, nie dla medium 25-lecia, tylko dla redakcji 25-lecia". - Jest dla nas wszystkich, którzy przez te 25 lat tworzyli i tworzą TVN24. Dla mnie jest to wzruszający moment, by wam wszystkim, całemu zespołowi podziękować - mówiła.

- Zarówno tu w Warszawie, w naszych ośrodkach i w placówkach zagranicznych, w telewizji, w digitalu. Jesteśmy jednym wielkim zespołem, który łączy to, co jest fundamentem: wierzymy w sens tego, co robimy i ciągle nam zależy - podkreśliła.

Brygida Grysiak: wierzymy w sens tego, co robimy Źródło: TVN24

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