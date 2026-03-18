Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

"Rodzinny raj". Rejestr jest jawny, ale dostęp do akt - ściśle ograniczony

Szymon Żyśko
Rejestr fundacji rodzinnych mieści się w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim
Rejestr fundacji rodzinnych jest jawny, ale jest tylko jeden komputer w całej Polsce, na którym można go przeglądać. Akta, w których znajdują się między innymi informacje finansowe, pozostają niedostępne dla osób postronnych. Dzięki temu politycy mogą ukrywać w fundacjach rodzinnych swój majątek.Artykuł dostępny w subskrypcji

Możliwość prowadzenia określonej działalności gospodarczej, szerokie ulgi i preferencje podatkowe, uproszczony proces spadkowy i brak odpowiedzialności za długi założyciela. Do tego rejestr - w zamyśle jawny - który więcej ukrywa, niż pokazuje. Tak wygląda raj podatkowy przegłosowany 441 zgodnymi głosami rządu Zjednoczonej Prawicy i ówczesnej opozycji. Witamy w świecie fundacji rodzinnych.

Rejestr fundacji rodzinnych jest jawny. Każdy ma prawo otrzymać (…) informacje z rejestru

- stwierdza artykuł 111 Ustawy o fundacjach rodzinnych.

To teoria. A jak jest w praktyce? Sprawdzamy.

Rejestr dostępny jest wyłącznie w jednym miejscu w Polsce - w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim. Chcesz go przejrzeć? Proszę bardzo. Najpierw skontaktuj się mailowo z biurem obsługi interesantów i zarezerwuj dzień oraz godzinę wizyty. Czytelnia otwarta jest od 7 do 15. Tych osiem godzin (z przerwą dla pracowników około południa) to maksymalny czas, jaki możesz spędzić tu jednego dnia.

Po przyjeździe do sądu i przejściu przez skaner ochrony, kierujesz się w stronę pokoju 123. Tam pobierasz numerek. Po wejściu do czytelni czeka na ciebie stanowisko z laptopem, który uruchamia pracownik sądu. Zanim rozpoczniesz pracę, musisz jeszcze wpisać się na listę przeglądających dokumenty. I już... możesz działać i przeszukiwać jawny, co przecież gwarantuje ustawa, rejestr.

Proste? Tylko pozornie.

Na koniec stycznia zarejestrowanych w Polsce było 3214 fundacji rodzinnych. I każdego dnia jest ich coraz więcej. Nie przybywa miejsc do przeglądania rejestru. To wciąż tylko ten jeden sąd w Piotrkowie Trybunalskim i wciąż tylko jeden komputer w tym sądzie. Zdarza się, że stanowisko trzeba zwolnić, bo dostępu do rejestru potrzebuje pracownik sądu.

Jak za dawnych lat

Praca z elektronicznym rejestrem przypomina korzystanie z przeglądarki osadzonej technologicznie w późnych latach 90. System zaprojektowany przez spółkę informatyczną ZETO-Świdnica nie jest intuicyjny, a dane pokazuje w sposób chaotyczny. Spędziliśmy z Łukaszem Frątczakiem kilkadziesiąt godzin (w ciągu kilkunastu dni), aby zapoznać się z całym rejestrem. Przejrzeliśmy go rekord po rekordzie.

