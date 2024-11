18 tysięcy listów do Mikołaja. "Uczymy marzyć na nowo"

Podopieczni Fundacji Święty Mikołaj dla Seniora napisali ponad 18 tysięcy listów zaadresowanych do świętego Mikołaja. Jak przekazała na antenie TVN24 prezeska fundacji Roksana Góral, wszystkie listy znalazły darczyńców, którzy przygotują prezenty dla potrzebujących. - Uczymy marzyć na nowo, przywracamy nadzieję w drugiego człowieka i dzieją się piękne historie, jak na przykład wyjazd z obcą osobą do Zakopanego - powiedziała Góral.

Prezeska i założycielka Fundacji Święty Mikołaj dla Seniora Roksana Góral mówiła w TVN24, że jej fundacja zebrała od potrzebujących ponad 18 tysięcy listów. - Mamy połowę listopada i wszystkie listy znalazły swojego Mikołaja - powiedziała gościni anteny TVN24.

Podopiecznymi fundacji nie są jednak tylko seniorzy. - Skupiamy się na wspieraniu podopiecznych domów pomocy społecznej i osób, które przebywają w tak zwanych placówkach opieki długoterminowej. To nie tylko seniorzy, bo też do DPS-ów trafiają osoby młode, które z uwagi na swoją sytuację zdrowotną czy życiową, muszą znaleźć się w takim miejscu - tłumaczyła Roksana Góral.

- To jest piękne, że z uwagi na to, że mamy osiemnaście tysięcy listów, to te marzenia są bardzo różne, tak samo jak różni są ludzie - mówiła. Wśród listów są prośby o ciepły koc, kubek czy piżamę, ale też marzenia o wzięciu udziału w koncercie Modern Talking czy wyjazd do Zakopanego - wymieniała Góral.

- Często ten Mikołaj - darczyńca - to pierwsza osoba w życiu podopiecznych, która tak się angażuje, żeby spełnić ich marzenia - przyznała prezeska fundacji.

Choć w tegorocznej edycji już wszystkie listy trafiły do Mikołajów, to nadal fundacji można pomagać. - Chcemy zwrócić uwagę, że w naszym sąsiedztwie może być właśnie taka placówka (pomocy społecznej - red.). Mogą być takie osoby, które na co dzień czują się niezauważone, a teraz jest świetna okazja, żeby pokazać, że my ich widzimy i chcemy wspierać. Jeśli ktoś chce cokolwiek z nami zrobić albo ma zawód, który mógłby wesprzeć lokalnych seniorów, to może to zrobić z nami. My powiemy jak i gdzie, więc zapraszamy - mówiła Roksana Góral.

- Co ważne - my przywracamy nadzieję. Jeżeli jest marzenie, to jest nadzieja. Często jest taki problem u osób starszych, że oni już o nic nie chcą prosić, o niczym nigdy nie marzą, a tak naprawdę boją się rozczarowania. My uczymy marzyć na nowo, przywracamy nadzieję w drugiego człowieka i dzieją się takie piękne historie, jak na przykład wyjazd z obcą osobą do Zakopanego - powiedziała założycielka fundacji.

