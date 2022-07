Nawałnice nad Polską. "Przy takiej różnicy temperatur muszą być tak gwałtowne zjawiska"

czytaj dalej

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 128 dni. Rosyjskie wojska dokonały w piątek ataku na Wyspę Węży na Morzu Czarnym, nad którą wojsko ukraińskie odzyskało kontrolę. Naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny powiedział, że na wyspę zostały zrzucone dwie bomby fosforowe. Rzecznik rządu Niemiec Steffen Hebestreit oświadczył, że rosyjskie ataki na ludność cywilną na Ukrainie to zbrodnie wojenne i prezydent Rosji Władimir Putin oraz współodpowiedzialni za to będą musieli zostać pociągnięte za to do odpowiedzialności. Prawie wszystkie miejscowości obwodu donieckiego są ostrzeliwane - podał szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.