Frans Timmermans: niemożliwe, by Polska nie mogła być liderem zielonej transformacji

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział w środę podczas gali otwarcia 10. Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI), że to niemożliwe, by Polska, której udało się osiągnąć największy rozwój gospodarczy oraz najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, nie mogła być liderem zielonej transformacji. W czasie gali wręczono nagrodę "za odważne myślenie", przyznawaną przez zarząd Konfederacji Lewiatan i Fundację im. Barbary Skargi. Otrzymał ją były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Przewodniczący Rady Programowej EFNI Jerzy Buzek zauważył, że wyzwaniem, przed którym teraz stoimy, jest wprowadzenie w życie Europejskiego Zielonego Ładu. - Mamy już dobry program i pieniądze na jego realizację. Ale to nie wystarczy. Trzeba jeszcze do tej wizji przekonać Polki i Polaków oraz Europejczyków - ocenił Jerzy Buzek.

Timmermans: niemożliwe, by Polska nie mogła być liderem zielonej transformacji

Do uczestników 10. edycji EFNI zwrócił się także wiceszef KE Frans Timmermans. Na nagraniu wyemitowanym podczas gali przypomniał, że Europa chce być pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie do 2050 roku. Podkreślił przy tym, że transformacja energetyczna będzie wymagała wiele pracy i będzie trudna. - Nasza przyszłość to zeroemisyjne budynki, zeroemisyjne samochody, czysta energia, zrównoważone rolnictwo i gospodarka o obiegu zamkniętym. To oznacza zmianę naszych zachowań. Powinniśmy wziąć przykład z najmłodszych pokoleń, które żyją bardziej świadomie - zaznaczył.