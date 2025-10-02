"Fakty" TVN: Hołownia spotka się z szefem ONZ

Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona dowiedział się, że do spotkania ma dojść o godzinie 21.30.
Wcześniej Hołownia informował, że złoży wizytę w USA.
Hołownia ubiega się o funkcję w ONZ
Swoją decyzję Hołownia ogłosił w poniedziałek.
Przekazał, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców. Marszałek ocenił, że szanse na objęcie przez niego tego stanowiska nie są w tym momencie wielkie, jednak - jak mówi - tydzień temu "nie było ich wcale".
Termin na zgłaszanie kandydatur mija 6 października.
