Polska

"Fakty" TVN: Hołownia spotka się z szefem ONZ

Szymon Hołownia
Hołownia o złożeniu aplikacji w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ
Źródło: TVN24
Szymon Hołownia spotka się w piątek z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem - dowiedziały się "Fakty" TVN. Marszałek Sejmu ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Uchodźców.

Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona dowiedział się, że do spotkania ma dojść o godzinie 21.30.

Wcześniej Hołownia informował, że złoży wizytę w USA.

CZYTAJ TEŻ: Hołownia aplikuje na prestiżowy urząd. Jego szanse ocenili eksperci

Szymon Hołownia
Szymon Hołownia
Źródło: Marcin Obara/PAP

Hołownia ubiega się o funkcję w ONZ

Swoją decyzję Hołownia ogłosił w poniedziałek.

Przekazał, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców. Marszałek ocenił, że szanse na objęcie przez niego tego stanowiska nie są w tym momencie wielkie, jednak - jak mówi - tydzień temu "nie było ich wcale".

Termin na zgłaszanie kandydatur mija 6 października.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
To z nimi konkuruje Hołownia. Kluczem może być odpowiedź na pięć pytań

To z nimi konkuruje Hołownia. Kluczem może być odpowiedź na pięć pytań

Marcin Złotkowski
Hołownia aplikuje na prestiżowy urząd. Jego szanse ocenili eksperci

Hołownia aplikuje na prestiżowy urząd. Jego szanse ocenili eksperci

Ewa Żebrowska
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: mjz/ft

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Szymon HołowniaOrganizacja Narodów Zjednoczonych
Czytaj także:
