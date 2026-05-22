Polska

F-35 w drodze do Polski. Szef MON podał szczegóły

|
Husarz - F-35
Kosiniak-Kamysz: pierwsze trzy F-35 są już w drodze do Polski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
Pierwsze samoloty F-35 dotrą do Polski w piątek - przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Maszyny przylecą ze Stanów Zjednoczonych do bazy lotniczej w Łasku przed godziną 18. Na miejscu jest reporter TVN24 Piotr Borowski.

O szczegółach przylotu nowych samolotów szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w piątek rano. - Już za kilka godzin, około godziny 18 pierwsze samoloty F-35 dotrą do Polski, do naszej bazy w Łasku. (...) F-35 wraz z uzbrojeniem zakupionym w ostatnich miesiącach zmieniają oblicze sił zbrojnych. Nie tylko sił powietrznych - powiedział dziennikarzom w Sejmie. 

Wicepremier wskazywał, że są to pierwsze samoloty F-35 na wschodniej flance NATO. - To pokazuje jak ważne są relacje polsko-amerykańskie, jak ważne są relacje transatlantyckie, jak ważne są inwestycje - podkreślił szef MON.

Myśliwiec wielozadaniowy F-35 Lightning II
Źródło zdjęcia: PAP/Reuters - Maciej Zieliński

Zapowiedział też, że oficjalne, uroczyste powitanie nowych samolotów w Siłach Zbrojnych RP zaplanowane jest na 12 czerwca.

F-35 będą służyć ochronie polskiego nieba. Artur Molęda o zdolnościach myśliwców
Źródło: TVN24

Trzy F-35 wystartowały z Teksasu

W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest reporter TVN24 Piotr Borowski. - Wojsko jest bardzo oszczędne w przekazywaniu jakichkolwiek informacji. Zastrzegają, że to wszystko na razie jest objęte tajemnicą, ale my wiemy, że trzy samoloty wystartowały z Teksasu, więc zakładam, że to właśnie te trzy właśnie wylądują dzisiaj po południu tutaj w Łasku - tłumaczył. 

Jak wskazał reporter, baza w Łasku przez ostatnie lata była modernizowana i przystosowywana pod F-35. - Trzeba było wybudować specjalne hangary, także zaplecze technologiczne, miejsce odpraw dla pilotów, ale również dla szkolenia przyszłych pilotów, bo tu ma być specjalny symulator do ćwiczeń na F-35 - mówił Borowski. 

Dziennikarz przypomniał, że to właśnie w tej bazie przyjęto w Polsce pierwsze F-16. - To był moment przełomowy, kiedy one pojawiły się w polskim wojsku, ale to było 20 lat temu (…) teraz kolejny taki moment przełomowy - podkreślił. 

Borowski dodał, że F-35 stanowią wzmocnienie polskiej armii między innymi ze względu na to, że "są trudno wykrywalne przez radary" a przez żołnierzy często określane są "latającym centrum dowodzenia" ze względu na możliwość przetwarzania informacji z innych jednostek NATO. 

Oczekiwanie na pierwsze F-35 w bazie w Łasku. Relacja Piotra Borowskiego
Źródło: TVN24

Redagował ads

Źródło: PAP, TVN24
WojskoWładysław Kosiniak-KamyszMinisterstwo Obrony NarodowejPentagonUSA
