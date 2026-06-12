Polska "Zazdroszczę tym pilotom". Prezes Lockheed Martin Aeronautics o F-35 nad Polską Oprac. Ewa Żebrowska |

Prezes Lockheed Martin Aeronautics OJ Sanchez o znaczeniu F-35 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem przeleciały myśliwce F-35. Wyjątkowe widowisko nazwane "Powitanie z Polską" to początek służby tych maszyn w naszych Siłach Powietrznych. Ceremonia przyjęcia amerykańskich myśliwców ma miejsce w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

- Jako pilot samodzielnie mogłem doświadczyć tego, co widzimy tutaj - mówił w programie specjalnym TVN24 "F-35 w Polsce" Orlando Sanchez Jr.

Prezes koncernu Lockheed Martin Aeronautics ma na swoim koncie loty F-15, F-16, F-22. Czym różnią się od F-35? - Kiedy przechodzimy od samolotów czwartej do piątej generacji, doświadczamy transformacji w sposób niesamowity. F-35 niesie za sobą takie zdolności, które pozwalają na zdecydowanie lepszy proces decyzyjny - komentował w wydaniu specjalnym TVN24 z bazy w Łasku. Podkreślił, że pilot F-35 "dominuje w chmurach". Zaznaczył też, że F-16 i F-35 wspierają się w powietrzu.

Samoloty F-35 i F-16 nad Gdańskiem Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski

- Zazdroszczę dzisiaj tym pilotom, którzy wsiadają do F-35 w Polsce - stwierdził Sanchez. Jak dodał, Polska jest w posiadaniu najnowocześniejszego samolotu, jaki kiedykolwiek został zbudowany, a teraz jest wykorzystywany na tej "krawędzi Europy". Jest on ciągle udoskonalany, wprowadzane są aktualizacje, na czym Polska ma skorzystać, także wchodząc do "rodziny, która się rozrasta".

OJ Sanchez Źródło zdjęcia: TVN24

- Ten program składa się z 20 państw, 13 z nich jest w Europie, a Polska jest jednym z "kluczowych graczy" - mówił. Co to zmienia dla naszego kraju? - Mówimy tu o wspólnym obrazie operacyjnym - tłumaczył Sanchez. - Widzimy to w NATO, w krajach, które używają tego samolotu, że mają wspólne zdolności, świadomość sytuacyjną i wspólną determinację, żeby walczyć przeciwko bardzo poważnym zagrożeniom.

Prezes Lockheed Martin Aeronautics: Polska jest postrzegana jako lider w Europie

Jak zauważył gospodarz wydania specjalnego Piotr Kraśko, Polska przeznacza ogromne kwoty na obronność i kupuje dużo amerykańskiego sprzętu, a F-35 jest tego przykładem. Jak w ocenie Sancheza nasz kraj jest postrzegany w Waszyngtonie? - Polska, zarówno przez firmę Lockheed Martin, a także przez Sojusz (NATO) oraz nasz kraj (USA) jest postrzegana jako lider w Europie. Powaga, z jaką polscy liderzy traktują zagrożenie, w jaki sposób podejmują działania, czyli budżet (na obronność), ale także partnerstwo z innymi krajami po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, jest wysoko ceniona na całym świecie - mówił. Zaznaczył, że Polacy od lat angażują się w bezpieczeństwo całego sojuszu.

Jaki komunikat wysyła Rosji huk przelatujących nad Polską najnowocześniejszych myśliwców? - Chcę nazywać to dźwiękiem wolności. Komunikat, który wysyłamy, mówi o naszej determinacji do walki o naszą suwerenność, o naszej zdolności odstraszania, a także sile. Prezes Lockheed Martin Aeronautics podkreślił, że to bardzo wyraźny sygnał, że Polska ma suwerenną tarczę, by bronić swoich obywateli, swojego kraju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: F-35 przyjęte do polskiej armii RELACJA

Redagował AM