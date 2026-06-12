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Polska

"Zazdroszczę tym pilotom". Prezes Lockheed Martin Aeronautics o F-35 nad Polską

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OJ Sanchez
Prezes Lockheed Martin Aeronautics OJ Sanchez o znaczeniu F-35
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Trzy myśliwce F-35 po przelocie nad polskimi miastami przybyły do bazy w Łasku. Orlando Sanchez Jr., prezes Lockheed Martin Aeronautics w programie specjalnym TVN24 tłumaczył, jak ogromne znaczenie mają dla polskiej obronności oraz jak dziś jesteśmy postrzegani przez Waszyngton.

W piątek nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem przeleciały myśliwce F-35. Wyjątkowe widowisko nazwane "Powitanie z Polską" to początek służby tych maszyn w naszych Siłach Powietrznych. Ceremonia przyjęcia amerykańskich myśliwców ma miejsce w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

- Jako pilot samodzielnie mogłem doświadczyć tego, co widzimy tutaj - mówił w programie specjalnym TVN24 "F-35 w Polsce" Orlando Sanchez Jr.

Prezes koncernu Lockheed Martin Aeronautics ma na swoim koncie loty F-15, F-16, F-22. Czym różnią się od F-35? - Kiedy przechodzimy od samolotów czwartej do piątej generacji, doświadczamy transformacji w sposób niesamowity. F-35 niesie za sobą takie zdolności, które pozwalają na zdecydowanie lepszy proces decyzyjny - komentował w wydaniu specjalnym TVN24 z bazy w Łasku. Podkreślił, że pilot F-35 "dominuje w chmurach". Zaznaczył też, że F-16 i F-35 wspierają się w powietrzu.

Samoloty F-35 i F-16 nad Gdańskiem
Samoloty F-35 i F-16 nad Gdańskiem
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski

- Zazdroszczę dzisiaj tym pilotom, którzy wsiadają do F-35 w Polsce - stwierdził Sanchez. Jak dodał, Polska jest w posiadaniu najnowocześniejszego samolotu, jaki kiedykolwiek został zbudowany, a teraz jest wykorzystywany na tej "krawędzi Europy". Jest on ciągle udoskonalany, wprowadzane są aktualizacje, na czym Polska ma skorzystać, także wchodząc do "rodziny, która się rozrasta".

OJ Sanchez
OJ Sanchez
Źródło zdjęcia: TVN24

- Ten program składa się z 20 państw, 13 z nich jest w Europie, a Polska jest jednym z "kluczowych graczy" - mówił. Co to zmienia dla naszego kraju? - Mówimy tu o wspólnym obrazie operacyjnym - tłumaczył Sanchez. - Widzimy to w NATO, w krajach, które używają tego samolotu, że mają wspólne zdolności, świadomość sytuacyjną i wspólną determinację, żeby walczyć przeciwko bardzo poważnym zagrożeniom.

Prezes Lockheed Martin Aeronautics: Polska jest postrzegana jako lider w Europie

Jak zauważył gospodarz wydania specjalnego Piotr Kraśko, Polska przeznacza ogromne kwoty na obronność i kupuje dużo amerykańskiego sprzętu, a F-35 jest tego przykładem. Jak w ocenie Sancheza nasz kraj jest postrzegany w Waszyngtonie? - Polska, zarówno przez firmę Lockheed Martin, a także przez Sojusz (NATO) oraz nasz kraj (USA) jest postrzegana jako lider w Europie. Powaga, z jaką polscy liderzy traktują zagrożenie, w jaki sposób podejmują działania, czyli budżet (na obronność), ale także partnerstwo z innymi krajami po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, jest wysoko ceniona na całym świecie - mówił. Zaznaczył, że Polacy od lat angażują się w bezpieczeństwo całego sojuszu.

Jaki komunikat wysyła Rosji huk przelatujących nad Polską najnowocześniejszych myśliwców? - Chcę nazywać to dźwiękiem wolności. Komunikat, który wysyłamy, mówi o naszej determinacji do walki o naszą suwerenność, o naszej zdolności odstraszania, a także sile. Prezes Lockheed Martin Aeronautics podkreślił, że to bardzo wyraźny sygnał, że Polska ma suwerenną tarczę, by bronić swoich obywateli, swojego kraju.

F-35 przyjęte do polskiej armii
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F-35 przyjęte do polskiej armii

RELACJA

Redagował AM

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolskabezpieczeństwoLotnictwoWojskoWojsko Polskie
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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