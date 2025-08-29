Logo strona główna
Polska

F-16 Tiger Demo Team Poland. Co wiemy o zespole, do którego należał Maciej "Slab" Krakowian

F-16 Tiger Demo Team
Ewa Korsak o tym, czym jest F-16 Tiger Demo Team Poland
Źródło: TVN24
F-16 Tiger Demo Team Poland, którego pilotem był major Maciej "Slab" Krakowian, to oficjalny zespół pokazowy Sił Powietrznych RP. Powstał dziesięć lat temu i od razu zrobił furorę wśród widzów pokazów lotniczych.
Kluczowe fakty:
  • Zespół F-16 Tiger Demo Team Poland istnieje od września 2015 roku.
  • Podczas lotów prezentuje "kunszt pilotażu oraz możliwości taktyczne i zdolności manewrowe" samolotów F-16.
  • Drużyna zajmuje się również m.in. działalnością edukacyjną.

W czwartek w trakcie treningu przed Air Show w Radomiu doszło do wypadku samolotu F-16 z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pilot major Maciej "Slab" Krakowian nie przeżył. Osoby postronne nie zostały poszkodowane - poinformowało w czwartek Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Slab" był członkiem F-16 Tiger Demo Team Poland. O tym, czym jest ten zespół mówiła reporterowi TVN24 Arturowi Molędzie redaktorka naczelna "Polski Zbrojnej" Ewa Korsak. - Ma jednego lidera. Samolotów jest oczywiście więcej. Jeżeli zepsuje się jeden, trzeba użyć drugiego, więc zawsze jest jakiś zapasowy. Natomiast po to, żeby ta jedna osoba mogła wzbić się w przestrzeń i zaprezentować swoje umiejętności, potrzebny jest cały zespół ludzi, którzy przygotują samolot do lotu - mówiła Korsak.

Samolot F-16 Tiger Demo Team Poland podczas pokazu w 2016 roku
Samolot F-16 Tiger Demo Team Poland podczas pokazu w 2016 roku
Źródło: Paweł Jaskółka/PAP

Od dekady w powietrzu

Zespół debiutował niemal dokładnie 10 lat temu, we wrześniu 2015 roku na święcie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w poznańskich Krzesinach, o czym informował m.in. portal Defence24.pl. Miesięcznik "Przegląd Lotniczy Aviation Revue" napisze później, że inicjatywa "odmieniła postrzeganie pokazów lotniczych". Ten sam miesięcznik w 2023 roku zwrócił uwagę, że piloci F-16 Tiger Demo Team Poland podczas pokazów zazwyczaj korzystają z samolotów Lockheed Martin F-16C Block 52+. Dodał, że maszyny są w kamuflażu inspirowanym pasami na tygrysim futrze. "Malowanie samolotu wyraża indywidualność i siłę, nawiązując do cech charakterystycznych tygrysa i polskich pilotów" - czytamy.

F-16 Tiger Demo Team Poland
F-16 Tiger Demo Team Poland
Źródło: Mike Mareen/Shutterstock

"Tiger Demo Team to zespół prezentujący kunszt pilotażu oraz możliwości taktyczne i zdolności manewrowe wielozadaniowych samolotów bojowych F-16" - podkreślono w jednym z komunikatów poświęconych drużynie na rządowej stronie gov.pl.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Dreszcz emocji, adrenaliny". Dowódca o tragicznym locie F-16

"Dreszcz emocji, adrenaliny". Dowódca o tragicznym locie F-16

Aleksandra Koszowska
Prokuratorzy i biegli badają miejsce katastrofy F-16

Prokuratorzy i biegli badają miejsce katastrofy F-16

WARSZAWA

Maciej "Slab" Krakowian w drużynie

Pilotem demonstracyjnym i liderem zespołu od początku jego istnienia był doświadczony pilot kpt. Robert "Bluto" Gałązka - pierwszy, który zasiadł za sterami polskiego F-16. Maciej "Slab" Krakowian został pilotem pokazowym drużyny wiosną 2023 roku. 

F-16 Tiger Demo Team Poland często dzieli się zdjęciami i nagraniami w mediach społecznościowych: nie tylko dotyczącymi treningów i pokazów. "Każdego dnia dumni z bycia żołnierzem WP" - podkreślił zespół we wpisie zamieszczonym przed Świętem Wojska Polskiego w 2024 roku.

Team zajmuje się także działalnością edukacyjną, na przykład podczas spotkań z uczniami, wspierał również Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. "Slab tym razem usiądzie za kierownicą samochodu i zawiezie Was na pokazy w najbezpieczniejszym elektryku" - czytamy we wpisie poświęconym tegorocznej licytacji w ramach WOŚP.

22 min
Jak wygląda ochrona naszego nieba?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jak wygląda ochrona naszego nieba?

Artur Molęda

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: Przegląd Lotniczy Aviation Revue, Defence24.pl, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mike Mareen/Shutterstock

TAGI:
Lotnictwo
