"Orzeczenie potwierdza, że nikt w Europie nie da nabrać się na kłamstwa o prawidłowym obsadzeniu Trybunału"

Przyłębska: rażące naruszenie prawa

"To nie jest sędzia Trybunału Konstytucyjnego"

Wyrok przy Wiejskiej komentują także parlamentarzyści. Prawnik i posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz zwróciła uwagę, że sędzia Muszyński jest sędzią-dublerem prawidłowo wybranego sędziego. - To nie jest sędzia Trybunału Konstytucyjnego. To orzeczenie potwierdza, że nikt w Europie nie da nabrać się na PiS-owskie kłamstwa o prawidłowym obsadzeniu Trybunału Konstytucyjnego - powiedziała.

Strzeżek: widmo ewentualnych korekt jest mocno oddalone

Pytany czy to, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym, może rzutować na postrzeganie Polski w Europie i na świecie, Strzeżek odpowiedział, że "może rzeczywiście to w jakiś sposób wpływać". - Tutaj akurat myślę, że największą wiedzę o tym, w jaki sposób to wszystko powinno funkcjonować, mają autorzy tych wszystkich rozwiązań. W Porozumieniu tych autorów nie ma - podsumował.